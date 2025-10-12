Neue EU-Regelung für Banken – auch Italien-Urlauber sollten hellhörig werden

Seit dem 9. Januar 2025 wird der Zahlungsverkehr in Italien revolutioniert. Dank einer neuen EU-Verordnung können deutsche Verbraucher künftig innerhalb von nur 10 Sekunden Geld nach Italien überweisen.

Alle italienischen Banken müssen jetzt Echtzeitüberweisungen empfangen und ab Oktober 2025 auch versenden. Das gilt sogar für Postfilialen, wie Poste Italiane ankündigte.

Praktisch für den Urlaub in Italien

Für die vielen deutschen Fans von „La dolce vita“ hat das nur Vorteile. Ob spontane Überweisungen im Urlaub in Italien, Mietzahlungen fürs Ferienhaus oder Geschäfte mit italienischen Partnern – alles wird einfacher. Besonders erfreulich: Die Gebühren für diese Echtzeitüberweisungen dürfen nicht höher sein als bei normalen SEPA-Überweisungen, wie unter anderem „wa.de“ berichtet.

Mehr Komfort – weniger Wartezeiten

Die Banca d‘Italia spricht von einer „neuen Ära der Euro-Zahlungen“. Mit der Verordnung soll das Tempo von Geldtransfers gewaltig steigen. Im Urlaub in Italien können Reisende so beispielsweise rasch Rechnungen begleichen – ohne Sorgen, ob das Geld rechtzeitig ankommt. Der Zahlungsverkehr wird dadurch flexibler und stressfreier.

Was heißt das konkret? Verbraucher wissen sofort, ob ihre Überweisung geklappt hat. Die Europäische Verbraucherzentrale betont: „Innerhalb von 10 Sekunden wird das Geld auf dem Empfängerkonto gutgeschrieben.“ Für Ferienhausbesitzer oder Urlauber in Italien ist das ein echter Gamechanger. Doch Vorsicht: Einmal ausgeführt, kann man die Transaktion kaum rückgängig machen.

Sicherheit im Urlaub in Italien

Ab Oktober 2025 wird die neue Empfängerüberprüfung (Verification of Payee) verpflichtend. Besonders bei Zahlungen nach Italien sorgt das für mehr Sicherheit. Trotzdem sollten Deutsche doppelt genau hinschauen, ob die Empfängerdaten korrekt sind. Denn ein Fehler kann teuer werden.

Doch Spaß und Komfort im Urlaub in Italien werden durch diese Entwicklung sicher steigen. Mit dieser EU-Neuerung wird Geldüberweisen nicht nur blitzschnell, sondern auch deutlich praktischer.