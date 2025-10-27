Auswärtiges Amt warnt Winter-Urlauber in Italien – es droht Gefahr für Leib und Leben

Skifans aufgepasst: In italienischen Skigebieten gilt ab diesem Winter eine neue Helmpflicht! Wie das Auswärtige Amt mitteilt, müssen alle Ski-, Snowboard- und Schlittenfahrer ab dem 1. November einen Helm tragen. Dies betrifft sämtliche Skigebiete in Italien. Früher war ein Helm nur für Wintersportler unter 18 Jahren obligatorisch.

Wer ohne Kopfschutz unterwegs ist, sollte sich auf saftige Strafen einstellen. Nach Angaben des ADAC können Helm-Muffel Bußgelder zwischen 100 und 150 Euro zahlen müssen. Im schlimmsten Fall droht sogar der Verlust des Skipasses. Sicherheit wird beim Italien-Urlaub auf der Piste jetzt definitiv großgeschrieben.

Neue Regeln für den Italien-Urlaub auf der Piste

Was ist eigentlich in den anderen Alpenländern erlaubt? Die Helmpflicht variiert stark von Land zu Land. Österreich schreibt sie in fast allen Bundesländern bis zu einem Alter von 15 Jahren vor. Ausnahme: Wintersportler in Tirol und Vorarlberg sind nicht dazu verpflichtet, einen Helm zu tragen. Ähnlich sieht es in Slowenien aus – dort gilt die Regel bis 14.

In der Schweiz, Frankreich und Deutschland hingegen existiert bisher gar keine Helmpflicht im Wintersport. Freiwillig tragen allerdings viele Sportler Helm – schließlich senkt er das Risiko für schwere Kopfverletzungen deutlich. Die Maßnahmen im Italien-Urlaub könnten deshalb Vorbildcharakter für andere Länder haben, die noch keine Helmpflicht eingeführt haben.

Italien-Urlauber sollten die Helmpflicht beachten

Die italienischen Skiregionen gehen in Sachen Sicherheit jetzt also voran. Das ist auch nachvollziehbar, denn schwere Stürze und Kopfverletzungen sind keine Seltenheit. Experten wie der ADAC empfehlen schon seit Jahren dringend, immer einen Skihelm zu tragen – egal, ob es gesetzlich vorgeschrieben ist oder nicht.

Wer die neuen Regeln während seines Italien-Urlaubs missachtet, muss nicht nur mit einem Bußgeld rechnen. Noch unangenehmer werde es, wenn der Skipass für die Unvernunft eingezogen wird, warnt der ADAC. Alle Winter-Urlauber, die ohne Bedenken die Pisten hinabsausen wollen, sollten daher sicher gehen: Helm aufsetzen! (mit dpa)