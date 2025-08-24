Irrer Preisaufschlag am Strand – Italien-Urlauber entsetzt: „Reise lohnt sich nicht mehr“

Einen Aperitif genießen und den Sonnenuntergang in Italien bestaunen – so stellen sich viele ihren Urlaub in Italien vor. Doch ein Vorfall in der beliebten Region Apulien sorgt für Diskussionen: Gäste mussten plötzlich mehr zahlen, als sie erwartet hatten.

Eine Bar in Ostuni verlangte ohne Vorankündigung einen ungewöhnlichen Aufpreis. Für gespielte Musik wurde ein Zuschlag von zwei Euro pro Person berechnet. Ist das Maß in Sachen Urlaub in Italien langsam voll?

Urlaub in Italien: Musik sorgt für Aufpreis

Die Gruppe von vier Gästen bestellte laut italienischen Medienberichten in Ostuni typische Snacks und Getränke. Beim Bezahlen folgte dann die Überraschung: Neben hohen Preisen für die Drinks verlangte die Bar acht Euro zusätzlich – unter dem Punkt „Musica“.

+++ Plage erreicht Urlaubsorte in Italien und Kroatien – „Klettern die Wände hoch“ +++

Der Betreiber erklärte die Gebühr mit der Anwesenheit eines DJs. Doch die Gäste waren verärgert. „Niemand hatte damit gerechnet, für Hintergrundmusik Geld zu bezahlen“, heißt es in einem Bericht. Klagen wurden laut, da der Zuschlag nicht vorab angekündigt wurde.

Italien diskutiert teure Preise im Tourismus

Der Fall reiht sich in eine wachsende Diskussion über die Kosten für einen Urlaub in Italien ein. Nicht nur Lokale verlangen mittlerweile höherer Beiträge: Auch Strände erheben Gebühren, die vielen zu teuer sind.

+++ Deutsche Familie macht Camping-Urlaub am Gardasee – sie werden deutlich! „Ciao“ +++

In Sizilien verlangt ein Strandbetreiber Eintrittsgeld, nur um den Sand betreten zu dürfen. Während Touristen klagen, bleiben viele Lokale leer, da immer weniger Urlauber bereit sind, solche Preise zu zahlen.

Urlaub in Italien: Kunden fühlen sich abgezockt

Die sozialen Medien sind voll von enttäuschten Kommentaren. Die Nutzer beklagen nicht nur den Vorfall in Apulien, sondern auch generell steigende Preise. Viele sagen: Ein Urlaub in Italien ist es inzwischen nicht mehr wert.

Ob Essen, Getränke oder Strandliegen – die Kosten schrecken immer mehr Menschen ab. Apulien, einst ein Geheimtipp, wird nun als überteuert wahrgenommen. Der Vorfall mit der „Musica“-Gebühr trifft dabei einen empfindlichen Nerv.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.