Ätna auf Sizilien ausgebrochen! Auswärtiges Amt warnt Italien-Urlauber

Der Ätna auf Sizilien ist erneut ausgebrochen und beeinträchtigt den Flugverkehr der beliebten Urlaubsregion. Das Auswärtige Amt empfiehlt Reisenden, sich bei ihrer Airline oder auf der Webseite des Flughafens Catania über eventuelle Einschränkungen zu informieren.

Vulkanausbrüche können den Italien Urlaub unvorhergesehen beeinflussen. Wir haben dir alle wichtigen Informationen und Informationsquellen zusammengestellt.

Wichtige Infos für betroffene Urlauber

Laut ADAC können Pauschalreisen kostenlos storniert werden, wenn „außergewöhnliche Umstände“ den Urlaub direkt beeinträchtigen. Wer weitere Informationen über Vulkane sucht, findet zahlreiche Anlaufstellen – darunter das Deutsche GeoForschungsZentrum GFZ oder das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie.

Das Auswärtige Amt rät: Vor der Reise aktuelle Warnungen und Regelungen prüfen. Lokale Behörden oder Gastgeber können detaillierte Auskünfte geben. Auch das regelmäßige Abrufen von Wettermeldungen oder Nachrichten hilft, auf eine mögliche Verschlechterung der Lage vorbereitet zu sein und eine sichere Reise zu garantieren.

Vorbereitung kann den Italien Urlaub retten

Ein vorausschauende Planung schützt vor Überraschungen im Italien Urlaub.

Vulkanausbrüche wie der am Ätna sind Teil des Lebens in vielen Urlaubsorten. Mit guter Vorbereitung lässt sich der Italien Urlaub dennoch genießen. Sicherheit und aktuelle Informationen sollten dabei stets Vorrang haben, um den Aufenthalt möglichst sorglos und erholsam zu gestalten. (mit dpa)

