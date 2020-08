Vor zwei Wochen erklärte die Bundesregierung weite Teile Spaniens zum Risikogebiet. Touristen, die seit der Reisewarnung Urlaub in Spanien machen, müssen anschließend einen Corona-Test machen und sich in Quarantäne begeben.

Weil die Neuinfektionen in Spanien weiter enorm ansteigen - am 24. August gab es einen neuen Höchststand von fast 19.400 Neuinfektionen -, könnte sich für Touristen HIER bald alles ändern.

Urlaub in Spanien: Wird sich für Touristen HIER bald alles ändern?

Seit der Reisewarnung der Bundesregierung ändert sich bereits einiges für diejenigen, die trotzdem Urlaub in den Risikogebieten Spaniens machen wollen. Sie müssen einen Corona-Test machen und sich nach der Einreise in Deutschland unmittelbar an ihren Zielort und damit in Quarantäne begeben. Zudem müssen sie sich bei den zuständigen Behörden, in der Regel dem Gesundheitsamt am Wohnort oder der Unterkunft, melden.

Nun könnte dies auf ganz Spanien ausgeweitet werden. Denn, wie das Auswärtige Amt schreibt, seien nun auch auf den Kanarischen Inseln die Infektionszahlen zuletzt angestiegen. Am stärksten betroffen sei dort gegenwärtig die Insel Gran Canaria.

Das ist das Coronavirus in Spanien:

Insgesamt 429.507 bestätigte Fälle und 28.996 Todesfälle

Seit 14. August Einstufung als Risikogebiet (außer Kanaren)

9.779 Neuinfektionen am Freitag (28. August)

Am Freitag lag die Zahl der Neuinfektionen bei 5.868. Das entspricht 79,69 Infizierte auf je 100.000 Einwohner. Am Mittwoch lag diese Zahl noch bei 72,91. Das berichtet die Zeitung „Südwest Presse“.

Liegt dieser Wert in einem Staat oder in einer Region in den vergangenen sieben Tagen bei mehr als 50 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner, könnte es als Risikogebiet gelten.

Allerdings ist dieser Wert nicht alleine ausschlaggebend für eine Reisewarnung. So sei zum Beispiel auch die Gesundheitsversorgung vor Ort entscheidet sowie die Tatsache, ob ein Ort tatsächlich als Touristenziel gilt.

So sollen vor allem die Städte Las Palmas de Gran Canaria und Telde die Werte stark nach oben treiben. Beide seien jedoch keine klassischen Touristenziele.

Verschärfung der Maßnahmen angekündigt

Urlaub in Spanien: Die Kanaren sind der einzige Ort in Spanien, der bisher nicht als Risikogebiet gilt. (Symbolbild) Foto: imago images / Agencia EFE

Aufgrund der steigenden Corona-Neuinfektionen beschloss der kanarische Präsident am Dienstag eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen ab Samstag. Menschen dürfen sich künftig nur noch in Gruppen von maximal zehn Personen treffen, Bars und Lokale müssen um Mitternacht schließen und auch am Arbeitsplatz wird eine Maskenpflicht gelten.

Die regionale Tourismusministerin Yaiza Castilla sagte, man werde auf den Kanaren nicht untätig herumsitzen, sondern versuchen, die Zahlen zu senken, damit keine Reisewarnung ausgesprochen werde. Darüber berichtet die „Südwest Presse“.

Die hohe Zahl der Neuinfektionen sowie die Verschärfung der Maßnahmen auf den Kanarischen Inseln deuten somit darauf hin, dass auch dort bald eine Reisewarnung drohen könnte.

