am 05.10.2020 um 09:48

Urlaub in Spanien: Frauen kehren von Reise zurück – jetzt müssen beide über 1.000 Euro Strafe zahlen

Ashton-under-Lyne. Nach einem erholsamen Urlaub in Spanien wieder mit neuer Frische in den Alltag starten – wenn das der Plan dieser zwei Britinnen war, ging er gehörig schief.

Denn nur wenige Tage nach der Rückkehr aus ihrem Urlaub in Spanien wurde beiden in ihrer Heimatstadt Ashton-under-Lyne eine saftige Geldstrafe aufgebrummt.

Urlaub in Spanien: Frauen bekommen nach Rückkehr saftige Geldstrafe

Doch was hatten die beiden Frauen getan? Nun, sie starteten direkt wieder in ihren gewohnten Alltag, als wäre nichts gewesen – obwohl die britischen Corona-Schutzverordnungen für Reiserückkehrer aus Spanien eine Selbstquarantäne von 14 Tagen vorschreiben.

Nur wenige Tage nach der Rückkehr aus ihrem Urlaub in Spanien mussten zwei Britinnen eine saftige Geldstrafe zahlen. (Symbolbild) Foto: imago images / Westend61

Doch darauf hatten die beiden Frauen offenbar keine Lust.

„Sie setzten ihr alltägliches Leben fort“, heißt es in einem Facebook-Beitrag der Greater Manchester Police (GMP) Tameside North and East. „Eine nahm einen Krankenhaustermin war (der nicht dringend war und ganz einfach neu angesetzt hätte werden können) und die andere ging mehrmals zur Arbeit und belog ihren Arbeitgeber bezüglich ihrer Rückkehr aus dem Ausland.“

Die Folge: Beide müssen nun jeweils etwas mehr als 1.100 Euro Strafe zahlen!

Mehr zum Thema Coronavirus:

Polizei appelliert an Urlauber

Mit deutlichen Worten richtet sich der Verfasser des Beitrags an andere potentielle Urlauber: „Quarantäne ist unpraktisch, aber wenn du nicht dazu bereit bist, dann gehe nicht ins Ausland. So einfach ist das.“ (at)