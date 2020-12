Urlaub in Spanien: Frau kehrt nicht mehr von Wanderung zurück – Ermittler haben schlimmen Verdacht

Ein Urlaub an der Grenze zwischen Spanien und Frankreich entwickelte sich zu einem schrecklichen Drama.

Die Britin Esther Dingley (37) war von einer Wanderung in den Pyrenäen zwischen Spanien und Frankreich nicht mehr zurückgekehrt. Nun fehlt seit mehr als zwei Wochen jede Spur von ihr.

Urlaub in Spanien: Wanderin seit Wochen verschollen

Seit rund sechs Jahren machen Esther und ihr Partner Dan (38) regelmäßige Wandertouren in ganz Europa. Doch im November brach die 37-Jährige zu einer Solo-Wanderung von Port de la Gléré nach Port de Venasque auf – eine Strecke entlang der Ländergrenze zwischen Spanien und Frankreich. Google Maps berechnet die Länge der Strecke auf rund 13 Kilometer.

Auf dieser Wanderung verschwand Esther (37) spurlos. Foto: Screenshot Google Maps

Am Mittwoch sollte Esther eigentlich von ihrem Wanderurlaub zurückkehren – doch seit dem 22. November hat niemand mehr etwas von der 37-Jährigen gehört.

+++ Urlaub in Österreich: Mann soll 180 Euro Strafe zahlen – jeder Tourist sollte wissen, wieso +++

Selbstverständlich wurden bereits Suchmaßnahmen eingeleitet, um die seit zwei Wochen verschollene Wanderin zu finden. Doch aufgrund eines Schneesturms in den Bergen musste der Einsatz zunächst abgebrochen werden.

Ermittler haben wenig Hoffnung

Die Ermittler haben wenig Hoffnung. „Wir schätzen die Chancen, Esther leben zu finden, als minimal ein“, so Sergeant Jorge Lopez Ramos von der Zivilgarde in Benasque, der diesbezüglich von einem „bitteren Beigeschmack“ spricht.

Furchtbarer Verdacht: Ist Esther etwa in einem Bergsee verunglückt? (Symbolbild) Foto: imago images / Cavan Images

Doch was ist Esther zugestoßen? Es gibt Theorien über einen Bärenangriff oder einen Sturz in einen eiskalten Bergsee – letzteres sei „traurigerweise über das ganze Jahr üblich“, zitiert die britische „Daily Mail“ eine Quelle, die der Suchaktion nahe steht. Ihr zufolge werden die Körper von Personen, die in den Seen verunglücken, aufgrund des Schnees und der Wassertiefe oftmals erst im Frühling entdeckt.

+++ Urlaub in der Schweiz: Panik in beliebtem Skiort – „Hier herrscht der Ausnahmezustand“ +++

„Seit sie verschwunden ist, hat es geschneit. Das ist sehr schlecht für die Suche“, so der französische Polizeichef Laurent Gerin. „Wir hoffen, dass sie lediglich von ihrer geplanten Wanderroute abgewichen ist und mit einem großen Grinsen auf ihrem Gesicht zu ihrem Auto zurückkehrt.“

Selfie als letztes Lebenszeichen

Am 22. November gegen 16 Uhr schickte Esther ihrem Freund ein Selfie von einem rund 2.700 Meter hoch gelegenen Gipfel. Kurz zuvor berichtete ein Spanier, der olympische Skifahrer Marti Vigo del Arco, dass ihm auf einer Wanderung in der besagten Region eine Britin begegnet sei und ihn nach etwas Obst oder etwas anderem Frischen gefragt habe. Es ist jedoch unklar, ob es sich dabei um Esther gehandelt hat.

--------------------

Weitere Nachrichten:

Whatsapp: Gefährliche Sicherheitslücke öffnet Hackern Tür und Tor – so leicht kannst du sie schließen

Helene Fischer weint in ZDF-Gala: Das ist der Grund

Kreuzfahrt mit Tui: „Mein Schiff 2“ hält in Teneriffa – am Hafen müssen Touristen schlucken

-------------------

Esthers Tante hält ihn ihrer Verzweiflung sogar eine Entführung ihrer 37-jährigen Nichte für möglich. Berichte über einen Mann, der Esther während ihres Wanderurlaubs per Anhalter mitgenommen haben soll, haben die Behörden bisher nicht kommentiert. (at)