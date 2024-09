Fast wie Urlaub in Spanien – Expertin verrät geheime Spots in Deutschland

Der Urlaub in Spanien steht bei vielen Deutschen hoch im Kurs. Immerhin gibt es dort meist gutes Wetter und zahlreiche tolle Spots zu entdecken. Doch auch Deutschland hat einige Orte zu bieten, die du zum Urlaub machen garantiert nicht auf dem Plan hast – und die den spanischen Hotspots in nichts nachstehen. Reise-Expertin Laura Mark weiß Bescheid. Mark ist Reise- und Tourismusexpertin des Schweizer Unternehmens Hapimag, einer Sharing-Community für Ferienwohnungen.

Viele versteckte Highlights in Deutschland

„Man muss nicht immer eine Fernreise unternehmen, um einen abwechslungsreichen Urlaub zu genießen. Vor allem in Deutschland gibt es noch viele versteckte Highlights, die sich in wunderschöner Natur und fernab vom Massentourismus befinden“, wird Mark von dem Online-Portal „Merkur“ zitiert.

Wenn du einen Natur-Urlaub bevorzugst, dann kommt das Elbsandsteingebirge in der Nähe von Dresden für dich infrage. Es fasziniert vor allem mit seinen beeindruckenden Felsformationen und spektakulären Ausblicken. Sie erinnern stark an die Berglandschaft von Montserrat in Barcelona.

Heidelberg ist eine Reise wert

Laut Mark steht München der Stadt Madrid in nichts nach. „Die bayerische Metropole begeistert mit opulenten Schlössern, ausgedehnten Grünanlagen und idyllischen Parks sowie einer der beeindruckendsten Kunstsammlungen in der Alten Pinakothek“, betont Mark.

Wer es etwas weniger turbulent mag, für den ist Toledo in der Nähe vom Madrid ein „absolutes Muss“. Die Festung Alcázar, das Wahrzeichen Toledos, verwinkelte Gassen und die römische Steinbogenbrücke Puente de Alcántara zeichnen die Stadt aus.„Für Romantiker, die eine ähnliche Kulisse in Deutschland suchen, lohnt sich ein Ausflug nach Heidelberg am Neckar“, so Mark.

Diese deutsche Insel ist ein Geheimtipp

Die beliebteste Urlaubsinsel der Deutschen ist Mallorca. Doch die Insel ist überfüllt, Massentourismus macht den Einheimischen zu schaffen. Gut, dass es auch eine Alternative in Deutschland gibt – Rügen ist der Geheimtipp!

„Mit dem Nationalpark Jasmund, der zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört, und seinen beeindruckenden Kreidefelsen, die einen atemberaubenden Blick auf das türkisfarbene Meer bieten, steht Rügen der Baleareninsel in nichts nach“, erklärt Mark.