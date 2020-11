Urlaub in Österreich möglich? Eine Expertin macht Hoffnung darauf. (Symbolbild)

Urlaub in Österreich: Tourismusministerin macht Hoffnung – „Freue mich auf das Skivergnüngen“

Wird ein Skiurlaub noch in diesem Jahr möglich sein? Darüber diskutiert gerade die Politik. Bundeskanzlerin Angela Merkel hielt bei den Themen wie Urlaub in Österreich oder einem Tagestrip auf die Skipiste bislang an ihren Zweifeln fest.

Elisabeth Köstinger (42), Tourismusministerin in Österreich, hat da laut „Spiegel“ eine ganz andere Meinung. Laut der Expertin soll Urlaub in Österreich noch in diesem Jahr stattfinden – inklusive Wintersport!

Urlaub in Österreich: Expertin macht Hoffnung für alle Wintersportfans

Zwar kämpfe auch Österreich gegen die Pandemie und ihre Folgen. Gegen eine weitere Ausbreitung des Virus wolle man wie gewohnt vorgehen. „Wir werden alles dafür tun, dass Infektionszahlen sinken und damit ein Winterurlaub in Österreich möglich sein wird“, sagt die Ministerin.

Der Urlaub in Österreich wird anders ablaufen als sonst. Foto: dpa

„Ich gehe davon aus, dass wir das mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung schaffen werden. Der Tourismus ist unverzichtbar für ganz Österreich, allen voran für die ländlichen Regionen.“ Dem Vorstoß Angela Merkels, alle Skigebiete in Europa zu schließen, könne sie nichts abgewinnen.

So könnte der Winterurlaub in Österreich aussehen

Sollten die Skilifte öffnen, müssen sich die Urlauber allerdings auf einige Änderungen einstellen: Après-Ski muss ausfallen, denn „das Virus holt man sich nicht auf der Piste, sondern beim Feiern danach“, so Köstinger.

Das ist die Alpenrepublik Österreich:

ein mitteleuropäischer Binnenstaat zwischen Deutschland, der Schweiz, Italien, Slowenien, Ungarn, der Slowakei und Tschechien

Hauptstadt Wien

rund 8,9 Millionen Einwohner (Stand 2019), 3.879 Quadratkilometer groß

Amtssprache: Deutsch, regionale Amtssprachen auch Kroatisch, Ungarisch und Slowenisch

Restaurants würden dennoch wieder ihre Pforten öffnen. Dort gebe es die üblichen Hygienekonzepte, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, etwa Desinfektionsspender und Bodenmarkierungen.

Die Skilifte in ihrem Land hält Köstinger ebenfalls für coronasicher. 85 Prozent der Liftanlagen seien ohnehin offen, bei Sesselliften habe man zum Teil die Abdeckhauben entfernt, um eine gute Belüftung zu gewährleisten.

Die Ministerin geht ohnehin von weniger Touristen aus als in den Vorjahren. „Wir rechnen mittlerweile mit einem Einbruch von bis zu 50 Prozent“, sagt sie im Hinblick auf die erwarteten Gäste in diesem Winter.

Sie selbst fahre im Winter „mit Sicherheit“ die Piste herunter. „Ich habe überhaupt keine Angst, dort infiziert zu werden. Ich freue mich auf das Skivergnügen“, sagte die Ministerin dem „Spiegel“. (vh)