Urlaub in Österreich in Gefahr? Experte mit besorgniserregender Prognose

„Endlich Winter und endlich Urlaub in Österreich“, das werden sich viele Wintersportler und Schneefreunde denken. Denn ab Dezember können sie endlich im Nachbarland auf der Piste wieder Gas geben. Oder etwa doch nicht?

Für den Januar 2023 gibt Wetter-Experte Dominik Jung leider eine bittere Prognose für alle Ski-Fans, die ihren Urlaub in Österreich verbringen wollten.

Urlaub in Österreich: Experte mit besorgniserregender Prognose

Weltweit hat sich das Klima stark verändert. Das erlebt man aktuell vor allem in Deutschland. Ende Dezember war schon extrem mild, im Januar wird sich das nicht großartig ändern. Von Schnee und Winter gibt es keine Spur. In Österreich sieht es ähnlich aus, auch in den Skigebieten.

Die milden Temperaturen bedeuten nichts Gutes für den Ski-Tourismus. Und vom Wetter-Experten Dominik Jung gibt es nun eine sehr bittere Prognose.

„In den nächsten Tagen liegen die Temperaturen bei sieben Grad ab 3000 Höhenmeter. Auch in den Höhenlagen bleibt es so. Unten im Tal ist alles grün, lediglich die Skipiste ist weiß“, erklärt der Meteorologe gegenüber dieser Redaktion. In der ersten Januarhälfte wird es knapp werden mit Schnee.

Ski-Pisten in Österreich trocknen fast aus

Aber den Ski-Fans macht der Geschäftsführer vom Wetterdienst „Q.met“ ein kleines bisschen Hoffnung. „Der Winter ist noch nicht vorbei, da kommt sicherlich noch was.“

Auf Twitter zeigte eine Userin mit einem eindrucksvollen und gleichzeitig erschreckenden Bild, wie die aktuelle Lage in einem Skigebiet in Österreich ist. Auf dem Foto ist eine fast schon ausgetrocknete Skipiste zu sehen. Sie vermutet, dass sich solche Bilder in Österreich häufen werden. „Pisten bei 16 Grad zu präparieren wird immer aufwändiger und teurer“, schreibt sie.

Ob den Ski-Fans bei solch einem Anblick die Lust auf Skifahren vergehen wird?