Urlaub in Österreich: Mann soll 180 Euro Strafe zahlen – jeder Tourist sollte wissen, wieso

Kurz an der Tanke halten und sich schnell einen Kaffee holen. Das hat wohl jeder Autofahrer schon einmal gemacht. Solltest du aber Urlaub in Österreich planen, solltest du diese Geschichte unbedingt lesen.

In Tankstellen in Wien ist man nämlich besonders pingelig, was die Einhaltung von Regeln angeht. Das musste nun ein junger Mann am eigenen Leib beziehungsweise der eigenen Geldbörse erleben. Ein warnendes Beispiel also, wenn du Urlaub in Österreich machen willst.

Urlaub in Österreich: Hier musst du vorsichtig sein

Was war passiert? Emre A. wollte Mitte November an einer BP-Tankstelle in der österreichischen Landeshauptstadt einen Kaffee holen. Es war bereits Abend geworden, der junge Mann hielt an der Tankstelle, ging rasch in den dazugehörigen Shop und kaufte seinen Kaffee.

An einer Tankstelle in Österreich wurde es teuer. Foto: imago images / VCG

So weit, so normal. Doch wenige Tage später erhielt Emre einen Brief der „T1-Parkraumüberwachung“, die für die Einhaltung der Regeln an der Tankstelle zuständig ist. Darin stand, so Emre gegenüber „heute.at“, dass er außerhalb der Öffnungszeiten geparkt habe. Er solle nun 180 Euro Strafe bezahlen. Das kam dem jungen Mann komisch vor, schließlich habe er sich ja einen Kaffee in dem 24-Stunden-Betrieb geholt.

5 Fakten über Wien:

Wien ist 414,6 Quadratkilometer groß

2019 lebten 1,897 Millionen Menschen in Österreichs Hauptstadt

Der Musiker Falco wurde auf dem Wiener Zentralfriedhof beerdigt. Sein Grabstein besteht zu einem großen Teil aus Glas

Wien liegt direkt an der Donau

Wien ist das kleinste, dafür aber bevölkerungsreichste Bundesland Österreichs

Die Begründung der Tankstelle

Emre fragte bei der Tankstelle nach, wie das denn sein könne. Die Antwort: Er habe die Strafe nicht wegen Parkens außerhalb der Öffnungszeiten bekommen, sondern weil er die erlaubte 15-minütige Parkdauer überschritten habe. Doch auch diese Begründung sollte sich noch einmal ändern. So gab Peter Kretzschmar, der Pressesprecher der BP in Österreich gegenüber „heute.at“ zu Protokoll, dass Emre in der Zeit von 21.20 Uhr und 21.44 Uhr auf einem Behindertenparkplatz gestanden habe.

Die ganze Strafe musste Emre jedoch glücklicherweise nicht bezahlen, so habe man ihm aus Kulanz einen Teil der Strafe erlassen, so der BP-Sprecher.