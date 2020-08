Beim Urlaub in Österreich ist eine junge Frau plötzlich spurlos verschwunden. (Symbolbild)

Urlaub in Österreich: Junge Frau (23) will die Alpen überqueren – plötzlich verschwindet sie spurlos

Urlaub in Österreich ist in Zeiten der Corona-Pandemie sehr beliebt.

Auch eine junge Dänin (23) wollte einen Teil ihres Urlaubs in Österreich verbringen. Doch dann verschwand sie auf einmal spurlos.

Urlaub in Österreich: Junge Frau verschwindet spurlos

Für ihren Urlaub hatte sich die junge Dänin eine ordentliche Wanderstrecke vorgenommen.

Sie wollte von München nach Venedig laufen. Dabei führte sie ihr Weg durch Österreich. Hier fehlt aber auf einmal jede Spur von ihr.

Urlaub in Österreich: Polizei suchte nach Wanderin

Am Samstag setzte sich der Vater der Dänin mit der Polizeiinspektion Bad Tölz (Bayern) in Verbindung. Er war in großer Sorge um seine Tochter, da er sie nicht mehr telefonisch erreichen konnte.

Vorher hatte er während ihres Urlaubs regelmäßig telefonischen Kontakt zu ihr gehabt. Die Nacht von Freitag auf Samstag hatte sie im Gasthof Post in Vorderriß verbracht.

Urlaub in Österreich: Tauchte die junge Frau wieder auf?

Daraufhin startete die Polizei die Suche nach der Frau. Erste Ermittlungen ergaben, dass sie am Vortag aus ungeklärten Gründen ihr gebuchtes Quartier für die nächste Nacht abgesagt hatte.

Auch bei anderen bekannten Herbergen in der Eng (Österreich) – hier wollte die Dänin ihrem Plan nach als nächstes Station machen – führten zu keinen neuen Erkentnissen.

Mittlerweile hat sich die Dänin zum Glück wieder bei ihren Eltern gemeldet. Die Fahndung konnte dementsprechend eingestellt werden. (gb)