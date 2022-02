Urlaub in Österreich: Pension will keine homosexuellen Gäste beherbergen – „Nichts mit AIDS oder Syphilis zu tun haben“

Ein Urlaub in Österreich ist nicht nur zur Ski-Saison interessant, auch im Sommer kann man die Natur und das Wandern in den Bergen genießen. Eine Unterkunft ist einem Hotel oder einer Herberge schnell gefunden, viele sind für den Tourismus gut gerüstet.

Was aber diese Pension unter Willkommenskultur versteht, hat nichts mit Gastfreundschaft zu tun. Im Gegenteil: Hier würde sich ein Urlaub in Österreich nicht lohnen.

Auf der Homepage des „Arbeiter-Monteur-Quartiers“ in Aggsbach Markt in Niederösterreich sticht ein Detail ins Auge. Unter dem Aufhänger „Warum wir ein Anti-Homo-Haus sind“ steht, warum in der Herberge keine homosexuellen Gäste erwünscht sind.

Homosexuelle werden hier einfach ausgesperrt! Als Begründung liefern die Betreiber krude Ansichten: Man wolle nicht mit „Aids oder Syphilis zu tun haben“, außerdem seien „Homosexualität, Pädophilie und Gender-Ideologie“ nur „Philosophien“, die „die seelische Gesundheit aller Betroffenen zerstören.“ Darüber berichtet das österreichische Newsportal „Nön“.

Urlaub in Österreich: Eine Pension schließt homosexuelle Gäste aus, will sie wegen ihrer sexuellen Orientierung nicht beherbergen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / NurPhoto

Gegenüber „Nön“ bestätigt der Pensionsbetreiber, dass gleichgeschlechtliche Paare bei ihm nicht erwünscht seien. Kontrollieren könne er die sexuelle Präferenz der Gäste aber nicht. Und: Seine Maßnahme habe auch nichts mit Diskriminierung zu tun, sondern habe lediglich „gesundheitliche Gründe“. Er verdiene lieber Geld, als politisch korrekt zu sein. Auch die vornehmlich ausländischen Gäste würden seine Anti-Homo-Linie befürworten.

Urlaub in Österreich: Pensionsbetreiber wolle nicht diskriminieren

Dafür gibt es einen Rüffel vom Bürgermeister. Er habe nichts vom „Anti-Homo-Haus“ in seiner Gemeinde gewusst, so Josef Kremser: „Das ist starker Tobak. So etwas geht gar nicht.“ Die Pension ist auf der offiziellen Gemeinde-Homepage gemeinsam mit mehreren anderen Unterkünften verzeichnet gewesen – Bürgermeister Kremser hat für die Löschung gesorgt, so „Nön“.

Auch die Homosexuelle Initiative Wien (HOSI) kritisiert die Hausordnung des Hotels scharf. Ann-Sophie Otte ist Obfrau des Vereins, sagt, dass es sich um ein „neues Extrem“ handeln würde, das man sich anschauen müsse. Rechtlich könne man wenig tun, weil es in Österreich keinen vollumfassenden Diskriminierungsschutz gebe.

Bleibt zu wünschen, dass sich das bald ändert... (mg)