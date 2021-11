Ist Urlaub machen und Skifahren in Österreich für Ungeimpfte tabu? (Archivbild)

Urlaub in Österreich: 2G-Regel im ganzen Land! Was bedeutet das für Skiurlaube

Österreich zieht nun knallhart durch! Ab Montag gilt im ganzen Land die 2G-Regel. Doch was bedeutet das für den Urlaub in den Skigebieten?

Wer Urlaub in Österreich machen möchte, muss sich vorab gut informieren. Das Land greift nun härter gegen Impfverweigerer durch. Das hat auch Einfluss auf den Tourismus vor Ort.

Was heißt das konkret? Wegen steigender Corona-Zahlen beschleunigt das Land den Stufenplan im Kampf gegen das Virus. Dann gilt landesweit 2G. Nur noch vollständig Geimpfte und Genesene dürfen dann vor Ort Urlaub machen.

Urlaub in Österreich: In diesen Bereichen gilt die 2G-Regel ab Montag, 8. November

Beherbergungsbetriebe

Gastronomieeinrichtungen

Freizeit- und Sportbetriebe

Kultureinrichtungen

Seilbahnen

Bei körpernahen Dienstleistungen (zum Beispiel Friseur, Massage)

bei Veranstaltungen ab 25 Personen

Schnell- sowie PCR-Tests werden dann nicht mehr akzeptiert.

Diese konsequenten Regeln sollen helfen, die Infektionszahlen einzudämmen und dafür sorgen, dass der Wintertourismus gleichzeitig stattfinden kann. Bei einer Umfrage wurde festgestellt, dass etwa 80 Prozent der Menschen, die am Skiurlaub in Österreich interessiert sind, bereits geimpft wurden.

Wer Skiurlaub in Österreich machen will, muss geimpft oder genesen sein. Doch es gilt noch mehr zu beachten. (Archivbild) Foto: IMAGO / Eibner Europa

Die Betreiber der Skigebiete begrüßen die neue 2G-Regelung. „Lieber eine sichere Saison als gar keine Saison“, sei das Motto, sagt die Hotellerie-Sprecherin in der Wirtschaftskammer Österreich, Susanne Kraus-Winkler.

Nach dem Ausfall der vergangen Wintersaison 2020/2021 könnten sich viele in der Branche einen zweiten ausgefallenen Winter wohl nicht mehr leisten. „Das geht dann an die Reserven“, so Kraus-Winkler.

Urlaub in Österreich: Achtung! Impfzertifikat läuft ab

„Mit strengen, klaren und planbaren Regelungen gehen wir mit großem Verantwortungsbewusstsein in die Wintersaison. Die Tourismus-Branche ist auf die Umsetzung sehr gut vorbereitet. Klar ist: Wer geimpft ist, wird auch weiterhin kaum Einschränkungen spüren. Das gilt selbstverständlich auch für den Tourismus und unsere Wintergäste aus dem Ausland“, sagt Lisa Weddig, Geschäftsführerin der Österreich Werbung.

Wichtig zu wissen für den Österreich-Urlaub: Es gibt eine Übergangsfrist von vier Wochen für den 2G-Nachweis. In diesem Zeitraum gilt die Erstimpfung in Kombination mit einem PCR-Test als Eintrittsnachweis. Anschließend gilt nur noch die vollständige Impfung.

Was jedoch Probleme bringen könnte: Impfzertifikate sind in Österreich nur noch neun Monate lang gültig. Danach muss eine Auffrischungsimpfung erfolgen, um Urlaub in dem Land machen zu dürfen. Es gilt eine Übergangsfrist von drei Wochen. Kinder bis 12 Jahre sind davon ausgenommen. (ldi mit dpa)