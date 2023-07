Urlaub in Kroatien: Alarm in Touristen-Ort! Das müssen Reisende wissen

Alarm in den beliebtesten Urlaubsregionen Europas! Seit Tagen wird die griechische Insel Rhodos von schweren Waldbränden erschüttert, auch in Sizilien brennt es – und jetzt trifft es auch den Süden von Kroatien.

Der Waldbrand in der Nähe der historischen Altstadt von Dubrovnik könnte den Kroatien-Urlaub vieler Touristen überschatten, ist die Küstenstadt doch ein beliebtes Urlaubsziel.

Urlaub in Kroatien: Waldbrand mit bitteren Folgen

Dramatische Szenen am Mittwochmorgen (26. Juli) in Kroatien. Ein Waldbrand in der Nähe der Stadt Dubrovnik hält Urlauber und Einheimische in Atem, 130 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Auch Löschflugzeuge sind vor Ort, um die Flammen einzudämmen – ein Einsatz musste allerdings abgebrochen werden, weil es zu stark windete.

Mitten im Sommer dürften sich in Dubrovnik viele Touristen aus ganz Europa aufhalten, bisher konnte die Feuerwehr allerdings auf Evakuierungen verzichten. Das Feuer war bereits am Montag (24. Juli) ausgebrochen, kam seitdem bis auf etwa 12 Kilometer an die historische Innenstadt Dubrovniks heran.

Die Flammen sollen zudem Explosionen von Landminen ausgelöst haben, die sich seit dem Konflikt nach dem Zusammenbruch Jugoslawiens im Boden befanden.

Urlaub in Kroatien: Feuer wüten auch in anderen Ländern

Die hohen Temperaturen in den letzten Wochen, gepaart mit starken Winden haben in mehreren Anrainerstaaten des Mittelmeers für Waldbrände gesorgt. Neben Kroatien brennt es unter anderem auch in Griechenland, Sizilien und Algerien sowie Portugal und Korsika.

Dubrovnik zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe, jährlich kommen bis zu einer Millionen Touristen, darunter auch Passagiere von Kreuzfahrtschiffen, in die kroatische Stadt. Zudem wurden Teile der Serie „Games of Thrones“ dort gedreht, was nicht nur Urlauber sondern auch Serien-Fans dorthin lockt. Dennoch sollten sich Interessierte angesichts der aktuellen Lage wohl zwei Mal überlegen, ob ein Urlaub in Kroatien aktuell die richtige Wahl ist.