Urlaub in Kroatien: Touristen beobachten unter anderem einen Deutschen am Strand. Erschreckend, was er dort tut.

Urlaub in Kroatien: Touristen schockiert – als sie sehen, was drei Männer am Strand machen

Rovinj. Widerlich und abscheulich war das, was drei Männer im Urlaub in Kroatien machten. Schlussendlich musste die Polizei eingreifen. Doch was war passiert?

Andere Touristen beobachteten das Trio, einer davon ein Deutscher, wie sie Aufnahmen von badenden Kindern im Urlaub in Kroatien machten. Geschehen sei die schreckliche Tat am Strand von Rovinj (Region Istrien), das berichtet das kroatische Newsportal „24sata“. Die Touristen, die gerade Urlaub in Kroatien machten, verständigten sofort die örtliche Polizei, die die Männer festnehmen konnte.

Urlaub in Kroatien: Mann macht Filmaufnahmen von nackten Kindern

Erste Hilfe bei Sonnenbrand: Diese Hausmittel helfen! Erste Hilfe bei Sonnenbrand: Diese Hausmittel helfen!

Bei den Männern handelte es sich um einen 38-jährigen Österreicher, einen 46-jährigen Italiener und einen 44 Jahre alten Deutschen.

---------------------------

Das ist Kroatien:

ein südosteuropäisches Land auf dem Balkan mit einer lang gezogenen Küste an der Adria

Hauptstadt Zagreb

rund 4,1 Millionen Einwohner (Stand 2019), 56.594 Quadratkilometer groß

Amtssprache: Kroatisch, regional auch Minderheitensprachen

Das Adrialand ist bekannt für seine wunderschönen Strände und glasklares türkises Meerwasser

Es lohnt sich auf für eine Reise im Winter

Durch Corona ist auch in Kroatien einiges eingeschränkt

---------------------------

Der Lake Butoniga in Rovinji. Foto: imago images

Während der 46-Jährige beim Filmen am Strand von Rovinj entdeckt wurde, bemerkte ein Campingplatzmitarbeiter den 38-Jährigen am Swimmingpool seines Zeltplatzes. Dort nahm dieser die Kinder auf, während diese badeten.

------------------------

Mehr Themen:

Urlaub: Münchner lernt Frau (34) auf Reise kennen – Urlaubsflirt endet im Desaster!

Urlaub an der Ostsee: Gefährliche Entdeckung auf Usedom – sogar für deinen Hund könnte es kritisch werden

Urlaub in der Türkei: Trotz Corona gibt es endlich Hoffnung! „Man merkt, dass...“

------------------------

+++ Urlaub in Kroatien: Aufgepasst! DIESES Corona-Vergehen kostet dich 15.000 Euro Strafe +++

Sie sollen für die Aufnahmen unter anderem ihre Smartphones und Armbanduhren sowie einen Kugelschreiber, in die jeweils eine Kamera integriert ist, genutzt haben.

Urlaub in Kroatien: Rovinj ist ein beliebter Ferienort. Foto: imago images / robertharding

Bei der Durchsuchung seiner Ferienunterkunft stellten die Beamten drei weitere Armbanduhren und zwei Kugelschreiber mit Videofunktion fest.

+++ Urlaub: Junge Frau mietet Villa für 6000 Euro in Kroatien – dann bekommt sie einen heftigen Schock +++

Ermittlungen wegen Kinderporno-Verdachts

Die Polizei ermittelt nun gegen ihn und die zwei weiteren Festgenommenen wegen des Verdachts auf Missbrauch von Kindern für pornografische Zwecke. Ihre Festnahmen stehen laut „24sata“ ersten Ermittlungen zufolge nicht in Zusammenhang und sollen über mehrere Tage geschehen sein.

An der Ostsee treibt die Menschen ein ganz anderes Thema um. Sie sorgen sich um ihren Hund. Das ist der traurige Grund.

Urlaub 2020 trotz Corona: Alle Infos im News-Blog

In welchen Ländern ist Urlaub uneingeschränkt möglich während Corona, wo gibt es eine Reisewarnung oder Einreisebeschränkungen? Wir halten dich in unserem News-Blog auf dem Laufenden. Hier geht's lang>>>

Eine Familie, die in Frankreich Urlaub machte, hörte plötzlich Geräusche aus ihrer Dachbox. Wer sich dort versteckt hielt, liest du hier. (vh)