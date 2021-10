So verhältst du dich richtig bei einem Unwetter

Urlaub in Italien: Menschen in Tourismus-Hotspot in Sorge – kommt jetzt der Megasturm?

Aus einem erholsamen Urlaub in Italien wird in Anbetracht der katastrophalen Wetterlage in dem Mittelmeerland momentan eher nichts. Erdrutsch, Überschwemmungen, sogar Todesopfer gibt es schon.

Besonders die Insel Sizilien, die eigentlich mit ihren paradiesischen Stränden als der Hotspot für einen Urlaub in Italien gilt, hat es besonders schwer getroffen Nun wächst hier die Furcht vor einem Megasturm.

Italien: Auf Sizilien kommt es momentan zu katastrophalen Überschwemmungen. Kommt jetzt auch noch der Mega-Sturm? Foto: AFP

Urlaub in Italien: Tropensturm im Mittelmeer befürchtet

Genauer gesagt befürchten Meteorologen einen sogenannten Medicane. Damit gemeint ist ein fast tropischer Wirbelsturm, der sich vor der Küste Italiens bildet und dann in Richtung Festland oder eine der Inseln ziehen könnte.

So entsteht eine Wettervorhersage:

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

Ein solcher Sturm sei in der Lage erhebliche Schäden anzurichten – an Objekten, wie auch an Mensch und Tier.

Urlaub in Italien: Erstes Todesopfer wegen Unwetter

Dabei ist bereits ein Todesopfer wegen der anhaltenden Unwetter in Italien zu beklagen. In Catania auf Sizilien starb ein Mann, als er mit seinem Auto offenbar steckenblieb, ausstieg und dann von den Wassermassen mitgerissen wurde.

Rettungskräfte konnten nur noch die Leiche des Mannes bergen.

Urlaub in Italien: Erdrutsche und Stromausfälle auf Sizilien

Wie die Tagesschau berichtet, gingen bei der örtlichen Feuerwehr auf Sizilien 200 Notrufe ein.

Außerdem kam es in den bergigeren Regionen der süditalienischen Insel zu schlimmen Erdrutschen. Teilweise hatten die Menschen keinen Strom mehr. Aus Sicherheitsgründen sind in einigen Touristenorten bereits Geschäfte und Restaurants geschlossen worden. (kk)