Urlaub in Italien: Badeort führt Kleiderordnung ein! Für Touristen kann sie üble Folgen haben

Sommerzeit und der Urlaub in Italien steht unmittelbar bevor! Zahlreiche Touristen befinden sich gerade in heller Vorfreude. Doch die Euphorie kann vor Ort schnell getrübt werden, wenn du dich nicht an einige Regeln hältst.

Wenn du einen Urlaub in Italien planst, dann solltest du jetzt besser weiterlesen. Ein weiterer Badeort hat Verbote beschlossen – du musst ab sofort aufpassen, wie du dich dort kleidest.

Urlaub in Italien: Gemeinde zieht die Reißleine

Neue Regeln in der kleinen italienischen Gemeinde San Felice Circeo! Besonders Badeurlauber sind davon betroffen. Ab sofort ist es Besuchern und Anwohnern in der Sommersaison (bis einschließlich den 30. September) verboten, in der Innenstadt ohne Schuhe, mit nacktem Oberkörper oder in Badebekleidung herumzulaufen.

Und das ganze hat einen ernsten Hintergrund: Wie das Online-Magazin „Ruetir“ berichtet, kommt es vor allem in der Hochsaison immer wieder zu Beschweren der Anwohner über die zu spärlich bekleideten Touristen.

Weitere strenge Vorschrift

Und wenn sich die Urlauber an das Verbot nicht halten, kann das üble Folgen haben – besonders für dein Portemonnaie. Solltest du nämlich vor Ort gegen die Vorschrift verstoßen, musst du mit Geldstrafen von 25 bis 500 Euro rechnen! Ein teurer Spaß.

Und neben der strengen Kleiderordnung gibt die Gewerkschaftsverordnung ein weiteres Verbot vor. Die betrifft Touristen aber wohl eher weniger. Du darfst deine Wäsche nicht in öffentlichen Bereichen zum Trocknen aufhängen. Doch es geht noch krasser: Während der Ferienzeit ist das Aufhängen der Wäsche sogar auf Balkone, die zu der Straße zeigen, untersagt!

Doch nicht nur in Italien wird zu solch drastischen Mitteln gegriffen. Auch Mallorca weiß sich nicht mehr anders zu helfen und stellt Knallhart-Verbote am Ballermann auf! So darfst du dort zum Beispiel in der Öffentlichkeit keinen Alkohol mehr trinken. Was die Touristen dazu sagen, liest du hier.