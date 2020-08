Beim Urlaub in Italien spielen sich am Gardasee irre Szenen ab. (Symbolbild)

Urlaub in Italien: Irre Szenen am Gardasee – „Lassen richtig die Sau raus“

Vor ein paar Wochen noch war es am Gardasee noch erschreckend still. Nach dem starken Ausbruch der Corona-Pandemie durften viele Italiener nicht mehr ihr Haus verlassen, so die Anordnung der Regierung.

Inzwischen machen viele Menschen wieder Urlaub in Italien, beliebt ist nach wie vor der Gardasee. Nun bieten sich dort jedoch skurrile Szenen.

Urlaub in Italien: Irre Szenen am Gardasee

Im kleinen Städtchen Torri del Benaco liegen die Urlauber entspannt am Strand und brutzeln sich wieder in der Sonne. Die typische italienische Urlaubsidylle wird jedoch plötzlich unterbrochen, aus einer Lautsprecherbox erklingt laute Rockmusik. Daneben steht der 55-Jährige Luigi Vedovelli.

Das ist der Gardasee:

einer der oberitalienischen Seen

größte See in Italien

antiker Name lautete von etwa 200 v. Chr. bis 800 n. Chr. Lacus benacus

Fläche: 370 km²

Maximale Tiefe: 346 m

Wie das Nachrichtenportal „Nordbayern“ berichtet lässt Luigi hier täglich die Boxen erklingen. Er nennt sich „DJ Vertebra“ hat zahlreichen Tattoos und einem Kinnbart, also passend zur Rockmusik ein ganz harter Kerl.

Neben seinen Boxen hat er auch ein Mikrofon dabei in das er „Fuck Corona-Virus“ oder auch „Bevor sie uns wieder in Quarantäne sperren, lassen wir noch mal so richtig die Sau raus“ brüllt. Laut „Nordbayern“ überträgt er seine Show auch auf seiner Facebook-Seite.

Urlaub in Italien: Regierung verschärft Maßnahmen

Die Lombardei und Venetien, Regionen ganz in der Nähe des Gardasees, waren vor Wochen noch stark vom Corona-Virus betroffen. Über 250.000 Infizierte und rund 35.000 Tote gab es in Italien insgesamt.

Die Region benötigt aber auch den Tourismus. Verschiedene Medien berichten wieder über steigende Zahlen. So hat die Regierung am Sonntagabend beschlossen alle Diskotheken des Landes bis zum 7. September zu schließen. Als hätte Luigi aka. DJ Vertebra es gewusst... (mia)