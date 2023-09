Urlaub in Italien: Familie fällt bei Restaurant-Rechnung vom Glauben ab

So ein Urlaub in Italien ist wahrlich kein günstiges Vergnügen. Hotel-Rechnung, Flug, Ausflüge, Restaurant-Besuche und Co. wollen schließlich bezahlt werden. Und gerade in Zeiten der Inflation ist vieles im Vergleich zu früher auch um einiges teurer geworden.

Der Sommer ist so gut wie vorbei und viele sind aus dem Urlaub in Italien, Spanien, Griechenland und Co. inzwischen zurückgekehrt – oft mit einer viel zu leeren Geldbörse. Auch eine Familie aus Österreich verbrachte ihren Urlaub in einem anderen Land, genauer in Italien. Und dort war es eine Restaurant-Rechnung, die sie völlig aus den Latschen kippen ließ.

Familie will sich im Urlaub in Italien etwas gönnen

Ärgerlich: Wie „heute.at“ berichtet, hatte Familie K. zu Beginn nicht das beste Wetter in ihrem Urlaub in Italien. Doch Frust wollten sie deswegen nicht schieben – im Gegenteil. Es ging in ein Restaurant, welches sie bereits aus vergangenen Urlauben kannten.

Und dort wollte sich die Familie etwas gönnen. Also langten die Touristen ordentlich zu, bestellten eine Meeresfrüchteplatte und Spaghetti Bolognese. Dazu gab es ein Wasser, Fanta und zwei Prosecco Spritz.

Günstige Rechnung sorgt für große Überraschung

Diese Bestellung ist bestimmt ordentlich ins Geld gegangen, könnte man meinen. Doch am Ende des Abends gab es dann eine positive Überraschung. Als die Familie die Rechnung sah, fiel sie komplett vom Glauben ab, denn: Alle Speisen und Getränke kosteten nur gerade einmal 66,50 Euro!

„Gerade jetzt finde ich das wirklich günstig. Alleine die Seafood-Platte kostete nur 25 Euro“, freute sich der Vater. Für vier Euro gab es einen Prosecco Spritz. Na, das sind doch mal tolle Nachrichten in Zeiten von Wucher-Preisen.