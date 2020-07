Wer Urlaub in Italien machen möchte, muss je nach Region bei der Einreise einiges beachten. (Symbolfoto)

Urlaub in Italien: Touristen müssen DAS unbedingt wissen – sonst kommen sie hier nicht rein

Viele Deutsche sind erleichtert: Urlaub in Italien ist endlich wieder möglich! Doch wenn du Urlaub in Italien planst, musst du besondere Regeln beachten – sonst kann es sein, dass dir die Einreise auf eine bestimmte Insel verwehrt wird.

Urlaub in Italien: HIER gelten besondere Regeln

Das Land am Mittelmeer war besonders von der Corona-Krise betroffen, hat aber mittlerweile die Weichen für einen Urlaub in Italien wieder gestellt.

Obwohl noch bis zum 31. Juli 2020 der Notstand in Italien ausgerufen ist, können Touristen aus dem gesamten EU-Raum und aus Großbritannien seit Anfang Juni wieder nach Italien reisen.

Das ist Italien:

wurde 1861 gegründet

die Hauptstadt ist Rom

Italien grenzt an Frankreich, die Schweiz, Österreich und Slowenien

ist 301.338 Quadratkilometer groß und hat 60.262.701 Einwohner (Stand: Juni 2019)

rund 62 Millionen Touristen reisen jährlich nach Italien

Präsident ist Sergio Mattarella, Regierungschef Ministerpräsident Giuseppe Conte

Touristen aus Drittländern müssen bei Einstieg in ein Transportmittel eine Einreiseerkärung abgeben, außerdem wird vor dem Einstieg die Körpertemperatur gemessen. In Italien selbst müssen die Touristen sich dann beim Gesundheitsamt melden und sich anschließend in 14-tägige Isolation begeben.

Während diese Regeln für Reisende aus den EU-Ländern ausgesetzt sind, gibt aber auf der italienischen Insel Sardinien für alle Touristen eine besondere Regel.

Urlaub in Italien: Das musst du beachten

Grund dafür ist die Möglichkeit der einzelnen Kommunen und Regionen, individuelle Einreise-Regelungen in Abhängigkeit zum Infektionsgeschehen vor Ort festzulegen.

Sardinien ist eine beliebte Urlaubsinsel – doch nicht jeder kann spontan einreisen. Foto: imago images/Shotshop

So gilt für alle Touristen, die per Flugzeug oder Schiff nach Sardinien reisen wollen, eine Bedingung: Sie müssen sich 48 Stunden vor der Einreise registrieren. Die Regierung stellt dafür ein Online-Formular zur Verfügung. Auch für Einreisen nach Kalabrien, Apulien und Sizilien ist eine vorherige Registrierung notwendig (>>> mehr Informationen).

Grundsätzlich gilt, sich vor allen aktuellen Auslandsreisen kurzfristig auf der Website des Auswärtigen Amtes schlau zu machen, damit zum Beispiel der Urlaub in Italien auch wirklich erholsam wird. (kv)