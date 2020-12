Von Jahr zu Jahr stechen mehr Touristen in See. Kreuzfahrten werden weltweit immer beliebter. Auch immer mehr Deutsche machen Urlaub auf hoher See.

Urlaub in Italien: Dramatische Lage in beliebtem Touristenort – Stadt kämpft gegen dieses Phänomen

Wegen Corona sollte man sein Reiseziel derzeit ohnehin an die dortigen Umstände anpassen. Wer einen Urlaub in Italien plant, der sollte zudem allerdings auf etwas anderes achten. Denn die Lage in einem beliebten Touristenort ist aktuell dramatisch.

Die Stadt kämpft dort gegen ein schlimmes Phänomen.

Urlaub in Italien: Dramatische Lage in beliebtem Touristenort wegen dieses Phänomens

Es gibt sicherlich geeignetere Zeitpunkte für einen Urlaub in Italien, als es gerade der Fall ist - zumindest gilt das für einen beliebten Touristenort. Die Rede ist von Venedig.

+++ Urlaub in der Schweiz: Schock für beliebten Skiort – „Ausnahmezustand“ +++

Am Dienstagnachmittag stieg der Wasserpegel in Venedig nämlich stark an, wodurch es zu Überschwemmungen in der norditalienischen Stadt kam. Auf dem zentralen Markusplatz, der bedeutendste und bekannteste Platz der Stadt, stieg das Wasser auf einen Pegel von 1,37 Metern über dem Meeresspiegel an. Schließlich lief es auch in den Markusdom.

--------------------------

Das ist Italien:

Land in Südeuropa am Mittelmeer

Hauptstadt: Rom

Rund 60 Millionen Einwohner

In Italien liegen die Kleinstaaten Vatikanstadt und San Marino

--------------------------

Der Markusplatz in Venedig stand am Dienstag unter Wasser. Foto: dpa

Grund für das Unglück soll die neue Hochwasserschutzanlage Mose sein, die nicht aktiviert worden sei, weil ein geringerer Anstieg des Wasserpegels vorhergesagt worden sei, sagte der Bürgermeister Luigi Brugnaro der Nachrichtenagentur Agi. Er kündigte schließlich an, die Vorgaben für das System zu überprüfen. Am Mittwochmorgen setzte die Stadt die Hochwasserschutzanlage daraufhin in Betrieb.

--------------------------

Mehr News:

Urlaub 2021: Erste Airline verlangt Corona-Impfung – bald auch bei uns? „Es wird leider so kommen“

Tui: Reiseunternehmen wirbt mit Familienangebot – Kunde reagiert SO

Kreuzfahrt: Passagier packt über Schiffs-Reise in Corona-Zeiten aus – „Einfach angespannt“

--------------------------

Stadt lebt mit ständiger Bedrohung

Die Hochwasserschutzanlage war im Herbst in Betrieb genommen worden und besteht aus 78 beweglichen Schutzwänden an den Eingängen zur Lagune der Stadt. Bei normalem Wasserpegel liegen die Barrieren am Meeresgrund, können jedoch innerhalb von 30 Minuten angehoben werden und einem Anstieg des Pegels von drei Metern standhalten.

Diese Barrieren sind auch notwendig, denn Venedig leidet regelmäßig unter Überschwemmungen. Schuld daran ist der gestiegene Meeresspiegel „Acqua alta“, welcher mittlerweile eine echte Bedrohung für die bei Touristen beliebte Stadt ist. Im November vergangenen Jahres wurde ein Rekord-Hochwasser von 1,87 Metern gemessen - so hoch stand der Pegel zuletzt im Jahr 1966. Wasser macht dann auch vor Gebäuden keinen Halt. (dpa, nk)