Urlaub in Holland: Niederlande macht dicht – Ministerpräsident: „Es tut weh“

In Deutschland gibt es täglich neue Risikogebiete. Am Donnerstag zudem mit mehr als 6600 den höchsten Wert an Neuinfektionen seit Beginn der Pandemie. Die Bundesregierung hatte daraufhin strengere Maßnahmen verkündet. Private Feiern, Sperrstunde, Treffen im öffentlichen Raum – wir müssen uns wieder auf massive Einschränkungen einstellen.

Doch ein Blick nach Holland zeigt: Das Nachbarland ist weit heftiger getroffen, der Inzidenzwert lag dort zuletzt zwischenzeitlich bei über 250. Die Regierung in Holland/den Niederlanden hat deswegen die Reißleine gezogen und greift zu drastischen Maßnahmen. Der niederländische Ministerpräsident ist verzweifelt: „Es tut weh.“ An einen Urlaub in der Krisenregion ist aktuell nicht zu denken.

Urlaub in Holland: Massive Einschränkungen

In Holland kommt es durch die Ankündigungen faktisch zu einem weiteren Lockdown. Die Lage ist ernst. Wie die Deutsche Presseagentur berichtet, mussten in einigen Großstädten sogar die Notaufnahmen schließen: Alle Betten waren belegt, das Personal komplett ausgelastet.

+++ Urlaub in Holland: In DIESE Stadt solltest du besser nicht fahren +++

Die niederländische Regierung hatte in der Notlage heftige Maßnahmen ergriffen. Sie greifen seit Mittwochabend 22 Uhr. Darunter:

Maskenpflicht für alle öffentlichen Räume, Geschäfte, Museen oder Bibliotheken

Privatpersonen dürfen nur noch drei Personen als Gäste pro Tag empfangen

Restaurants, Cafès und Kneipen müssen dicht machen: Speisen und Getränke dürfen nur zum Mitnehmen angeboten werden

Verkauf von Alkohol und Cannabis ab 20 Uhr bis 7 Uhr verboten

Mannschaftssport für über 18-Jährige verboten

Rutte: „Es tut weh, aber es ist der einzige Weg“

Zwei Wochen später will die Regierung die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüfen. Laut „ntv“ äußerte sich der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte zu den Maßnahmen im TV mit den Worten: „Es tut weh, aber es ist der einzige Weg. Wir müssen strenger sein.“

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte. Foto: imago images / Hollandse Hoogte

Er appellierte mit Nachdruck an die Bevölkerung: „Seien Sie realistische Niederländer und übernehmen Sie Verantwortung.“ Die Lage sei „alarmierend“, so Rutte. Von Urlaub in Holland wird derzeit entsprechend abgeraten. Auch das Auswärtige Amt in Deutschland warnte vor „nicht notwendigen, touristen Reisen in die Niederlande.“ Ausnahme seien die Provinz Zeeland. (dav)