Urlaub in Holland: Bahn mit ausdrücklicher Warnung – „Verschieben sie ihren Besuch!“

Was sind gerade optimale Urlaubsziele? Wer gerade nicht im Urlaub am Mittelmeer ist, der kann ans Meer nach Holland fahren. Doch Vorsicht: Die Bahn hat sich jetzt eine dringende Warnung an seine Fahrgäste herausgegeben: „Verschieben Sie Ihren Besuch.“

Auch die Behörden ergriffen Maßnahmen.

Urlaub in Holland: Die Bahn rät derzeit dringend von einem Besuch an die Küste ab. (Symbolbild) Foto: imago images / Manngold

Urlaub in Holland: Bahn warnt vor Reise

Holland bietet lange Sandstrände und die Möglichkeit zur Abkühlung im Meer. Das sommerliche Wetter lässt sich dort gut aushalten. Allerdings warnt die Bahn Touristen vor einer Reise an die niederländische Küste.

Sie schrieb auf Twitter: „Verschieben Sie Ihren Besuch und fahren Sie jetzt nicht mit dem Zug dorthin.“ Auch die Behörden raten wegen überfüllter Parkplätze in Zandvoort, Hoek van Holland und anderen Küstengemeinden vor einem Urlaub am niederländische Meer ab.

Het is erg druk in Zandvoort. Stel je bezoek uit en ga nu niet met de trein erheen. Ben je in Zandvoort? Kijk bij je terugreis of het niet te druk is op het station en stel je reis zo nodig uit. Tot 23.00 uur rijden wij zes treinen per uur. — NS online (@NS_online) July 31, 2020

Holland will Menschenanstrum vermeiden

Urlaub in Holland: Solche Zustände wie vergangenen Freitag in Scheveningen sollen nicht wieder vorkommen. (Symbolbild) Foto: imago images / ZUMA Wire

Schließlich sind die Küstengebiete ohnehin schon stark besucht und das Risiko, sich mit Coronavirus anzustecken, besteht nach wie vor. Die Sorge vor einer zweiten Ansteckungswelle ist bereits aufgekommen.

Maskenpflicht an beliebten öffentlichen Orten

Amsterdam und Rotterdam ordneten deshalb am Donnerstag eine Maskenpflicht für belebte öffentliche Orte an. Ab dem 5. August müssen demnach in Amsterdam an belebten Orten Masken getragen werden.

In der Hafenstadt Rotterdam besteht ebenfalls ab kommendem Mittwoch eine Maskenpflicht - in Einkaufsvierteln und Einkaufszentren. Bei Verstößen sollen in beiden Städten Bußgelder verhängt werden. Über die Höhe der Geldstrafen haben die Behörden noch nicht entschieden.

Keine Maskenpflicht in Holland

Eine landesweite Maskenpflicht hatte der Corona-Krisenstab der niederländischen Regierung am Mittwoch jedoch abgelehnt.

In allen anderen Regionen außer den angesprochenen besonders beliebten Regionen musst du also nicht generell eine Maske tragen. (nk mit dpa)