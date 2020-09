Venlo appelliert an Urlauber, am 3. Oktober nicht nach Holland zu kommen.

Urlaub in Holland: Auf einen Trip in diese Stadt solltest du besser verzichten

Venlo. Am 3. Oktober hat ganz Deutschland Feiertag und viele Deutsche wollen einen kurzen Urlaub im Nachbarland Holland machen. Doch daraus könnte vielleicht nichts werden.

Denn wenn die Deutschen Urlaub in Holland machen wollen, sollten sie vor allem die Region in und um Venlo meiden.

Urlaub in Holland am 3. Oktober vermeiden

Die niederländische Grenzstadt Venlo bittet alle Deutschen, am Tag der Deutschen Einheit auf einen Besuch zu verzichten.

------------------------------------

-------------------------------------

Traditionell fahren an dem Feiertag immer viele Einkaufstouristen aus NRW nach Venlo oder auch nach Roermond. Es werde dann oft sehr voll - und genau das sei in Corona-Zeiten bekanntlich ein Problem, sagte am Mittwoch der Venloer Bürgermeister Antoin Scholten.

Möglich, dass Urlauber abgewiesen werden

„Sollten Sie sich doch entscheiden zu kommen, ist es gut möglich, dass Sie die Einkaufszentren unserer Stadt gar nicht erst erreichen, weil wir finden, dass es zu voll wird. Einkaufsgebiete, aber auch Parkhäuser und -plätze können dann gesperrt werden.“ Scholten bat Einzelhändler aus seiner Stadt, in Deutschland vorläufig auch nicht mehr zu inserieren.

Urlaub in Holland sollte vermieden werden. (Archivbild) Foto: Funke Foto Services

---------

Corona in den Niederlanden

Die Niederlande verschärfen wegen schnell steigender Fallzahlen die Corona-Regeln für drei Wochen

ab Dienstagabend alle Sportveranstaltungen ohne Publikum

Cafés und Restaurants müssen um 22 Uhr schließen und dürfen ab 21 Uhr keine neuen Gäste mehr einlassen

Außerdem dürfen insgesamt nur noch 30 Menschen zugleich in einem Lokal sein, im Freien 40

Für alle Kontaktberufe wie Friseur oder Masseur ist eine Registrierung der Kunden verpflichtend

Mund- und Nasenschutz wird für Geschäfte empfohlen, ist aber nicht Pflicht

Zuhause soll man nur noch drei Gäste empfangen

Außerdem sollen alle wieder möglichst von zu Hause aus arbeiten

Am Samstag gab es laut der Universität Johns Hopkins rund 2760 Neuinfektionen in dem Land mit rund 17,5 Millionen Einwohnern

Die täglichen Fallzahlen waren damit höher als in Deutschland, das mehr als viermal so viele Einwohner hat

---------

Am Dienstag hatten bereits die Grenzstädte Enschede, Dinxperlo und Winterswijk an Deutsche appelliert, dieses Jahr am 3. Oktober zuhause zu bleiben. In den Niederlanden liegt die Zahl der Corona-Infektionen höher als in Deutschland, obwohl das Land viel kleiner ist.

Bei Überfüllung könnte Holland dicht machen

Ob das die Deutschen wirklich von einem Besuch in Holland abhält, ist fraglich. Besser wäre es allerdings, um die Infektionen nicht wieder in die Höhe zu treiben. (fb/dpa)