Urlaub in Griechenland: Tourist sorgt für mächtig Ärger im Flieger – aus diesem unfassbaren Grund

Ein Tourist hat am Dienstag für ordentlich Aufregung während eines Fluges von Rhodos nach Athen gesorgt. Der polnische Urlauber widersetzte sich Stewardessen und legte sich mit anderen Passagieren an.

Warum er sich in seinem Urlaub in Griechenland so verhielt, ist nicht zu glauben.

Die Flugzeit von der griechischen Ferieninsel zur Hauptstadt von Griechenland beträgt gerade einmal rund eine Stunde. Doch das war Zeit genug für einen jungen Touristen, das gesamte Flugzeug der griechischen Airline Aegean in Atem zu halten.

Der Mann soll seine Maske auf dem Flug am Dienstagnachmittag ständig auf- und abgezogen haben - und das auch noch demonstrativ auf provokative Weise. Als Passagiere ihn darum gebeten haben, die Anweisungen der Stewardessen einzuhalten, habe er diese verbal heftig angegriffen.

Mehrere Reisende berichteten gegenüber der rhodischen Zeitung „I Rodiaki“, dass der Mann „eigensinnig“ und „streitwillig“ gewesen sei und „auf niemanden gehört habe“. Nicht mal den Worten der Stewardessen habe er Folge geleistet.

Polizei wartet am Flughafen auf Urlauber

Es blieb dann allerdings bei verbalen Auseinandersetzungen. Dank der „überaus ruhigen“ Passagiere soll die Situation schließlich nicht weiter eskaliert sein.

Urlaub in Griechenland: Die Reise in die griechische Hauptstadt dürften die Passagiere so schnell wohl nicht vergessen. (Sybmolbild) Foto: imago images / Xinhua

Das ist Griechenland:

die Hauptstadt von Griechenland ist Athen

Griechenland grenzt an Albanien, Nordmazedonien, Bulgarien und die Türkei

bekam 1821 staatliche Souveränität

ist 131.957 Quadratkilometer groß und hat 10.727.668 Einwohner (Stand: 2018)

Staatsoberhaupt ist Katerina Sakellaropoulou, Regierungschef ist Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis

bekannte griechische Insel sind: Korfu, Kreta, Kos, Mykonos, Rhodos

Konsequenzen hatte das Fehlverhalten und der Verstoß gegen die Maskenpflicht dennoch für den Touristen. Noch während des Fluges hatte das Flugpersonal die Polizei des Athener Flughafens über den Vorfall informiert. Direkt nach der Ankunft des Aegean-Fliegers wurde der Mann dann zur Polizeistelle gebracht. Der polnische Tourist wurde zwar nicht festgenommen, erklärte sich dort aber zu dem Vorfall und erhielt eine empfindliche Geldstrafe, so „I Rodiaki“. (nk)