Urlauber in Griechenland müssen sich auf eine neue Regel einstellen.

Urlaub in Griechenland: Regierung zieht die Zügel an! DAS ist schon bald nicht mehr möglich

Urlaub in Griechenland ist trotz der aktuellen Corona-Krise möglich und für viele Reisende ein lohnendes Ziel.

Aber wer Urlaub in Griechenland macht, kann zukünftig das nicht mehr erleben.

+++ Griechenland öffnet ab August sechs Häfen für Kreuzfahrten +++

Urlaub in Griechenland: Regierung greift nun härter durch

Auch wenn Griechenland im Verlauf der Corona-Krise im Vergleich zu anderen Staaten mit bisher 5.749 nachgewiesenen Infektionen recht glimpflich davon gekommen ist, hat sich die Regierung nun dazu entschlossen härter durchtzugreifen.

Infos zu Griechenland:

Griechenland umfasst ein Fläche von mehr als 131.000 Quadratkilometern

Mehr als zehn Millionen Menschen leben in Griechenland

Die Hauptstadt von Griechenland ist Athen

Griechenland ist Mitglied der EU

Zuletzt sind die Fallzahlen in Griechenland – wie auch in anderen Ländern – stärker gestiegen. Die neue Maßnahme trifft besonders Urlauber in Griechenland.

Urlaub in Griechenland: Schutzmaßnahme kommt jetzt

Da die Coronavirus-Infektionsrate zuletzt – besonders nach dem Beginn der Urlaubssaison – deutlich angestiegen ist, dürfen nun in vielen Gebieten und Städten Griechenlands Restaurants und Bars nur noch bis Mitternacht geöffnet sein. Die Maßnahme gilt vorerst bis zum 23. August 2020.

Unter diesen Regionen und Städten befinden sich auch viele Touristenziele. Außerdem hat Griechenland noch eine weitere Maßnahme beschlossen.

Urlaub in Griechenland: DIESE Regionen sind von der Maßnahme betroffen

Zu den von der Maßnahme betroffenen Regionen und Städten gehören laut „AFP“ die Inseln Korfu, Kos, Kreta, Mykonos, Rhodos, Santorin und Zakynthos sowie die Städte Katerini, Larissa, Thessaloniki und Volos. Des Weiteren ist auch die Halbinsel Chalkidiki betroffen.

Reisende aus Belgien, den Niederlanden, Schweden, Spanien und Tschechien müssen bei der Einreise in Griechenland einen negativen Corona-Test vorlegen. Foto: imago images / Thea Photography

Zusätzlich hat Griechenland auch Einreisebeschränkungen für einige EU-Staaten erlassen. Deutschland ist allerdings nicht davon betroffen.

