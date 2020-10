Beim Urlaub in Griechenland besuchte das Paar Freunde. Später bekamen sie die frohe Botschaft.

Urlaub in Griechenland: Paar will süßen Welpen aus Rhodos adoptieren – und steht jetzt vor DIESEM Problem

Rebecca Rohmeier und ihr Freund Björn machen Urlaub in Griechenland. Wenig später verlieben sie sich Hals über Kopf in einen kleinen Welpen. Doch nun stehen sie vor einem großen Problem.

Im Sommer machte das Paar aus der Nähe von Hameln Urlaub in Griechenland auf der Insel Rhodos. „Björn hat seit Jahren Freunde dort. Da wir uns schon lange einen Hund wünschen, kamen wir mit ihnen ins Gespräch“, sagt die 40-Jährige im Gespräch mit dieser Redaktion.

Urlaub in Griechenland: Paar verliebt sich in Hund Ouzo

Kurz nachdem die beiden wieder zu Hause in Deutschland waren, klingelte das Telefon. Am Apparat: eine Freundin von Rhodos. „Sie sagte uns, dass die Hündin eines Freundes von ihr einen Welpenwurf hatte und ob wir nicht gerne einen davon nehmen möchten. Wir stimmten freudig zu.“

Jetzt waren Rebecca und Björn aber schon wieder zu Hause. Auch war der Hund noch zu klein und durfte noch nicht von seiner Mutter weg. Regelmäßig bekam das Paar aus Niedersachsen Fotos des Vierbeiners geschickt. Sie tauften ihn auf den Namen Ouzo.

Erst im Alter von 15 Wochen darf der Australien Shepard-Husky-Mix nach Deutschland reisen. „Die notwendigen Impfungen, eine Wurmkur und das Chippen beim Tierarzt ist durch unseren Bekannten auf Rhodos erfolgt.“ Der Hund bekam auch einen EU-Ausweis.

----------------------------

Das ist Rhodos:

Griechische Insel im östlichen Mittelmeer

Größte Insel der Dodekanes

Etwa 117.000 Einwohner

Die Altstadt von Rhodos gehört zum Unesco-Weltukulturerbe

Diverse kulturelle Stätte sowie Statue Koloss von Rhodos, welche in der Antike zu den sieben Weltwundern zählte

----------------------------

Nun ist Ouzo dreieinhalb Monate alt und darf ausreisen. Während der langen Wartezeit hat das Paar einen Flugpaten aus der Nähe gesucht, der zufällig auch Urlaub in Griechenland macht und beim Rückflug den kleinen Welpen mitnehmen kann. „Alles lief super, doch sie musste ihre Reise wegen Krankheit absagen.“ In ihrer Verzweiflung postete Rebecca in einer Facebookgruppe für Rhodos-Fans einen Aufruf und suchte spontan nach Ersatz. „Ab November ist es sehr schwierig, noch Direktflüge von Rhodos nach Deutschland zu bekommen.“

Urlaub in Griechenland: Ouzo soll am Sonntag nach Deutschland fliegen

Sie versicherte: „Er müsste nur ein- und ausgecheckt werden. Transportiert wird er dann in seiner Box im Frachtraum. Den Flug für ihn buchen selbstverständlich wir.“ Der Bekannte aus Rhodos würde Ouzo dann zum Flughafen bringen. Rebecca und Björn nehmen den Welpen dann in Hannover entgegen.

Sehr viele Menschen, die gerade Urlaub in Griechenland machen, meldeten sich bei Rebecca: „Rückmeldungen gab es viele. So schnell habe ich nicht damit gerechnet. Ich bin überwältigt und freue mich, dass Ouzo nun doch so schnell zu uns nach Deutschland kommen kann.“

Innerhalb von ein paar Minuten war eine Flugpatin aus Dortmund gefunden. Am Sonntag ist es dann endlich soweit. Wenn alles gut klappt, können Rebecca und Björn bald mit dem kleinen Ouzo rund um die Uhr kuscheln.

Genau andersherum war es für Vanessa und ihrem Freund. Sie machten Urlaub in Griechenland und nahmen einen Hund mit nach Deutschland für eine Familie. Wie das genau ablief, liest du hier <<<