Urlaub in Griechenland: Ministerpräsident hat diese Forderung – sie betrifft alle Reisenden

Ob die Menschen im Jahr 2021 in den Urlaub nach Griechenland fliegen können, steht noch in den Sternen.

Falls der Urlaub im Ausland tatsächlich möglich sein sollte, hat der Ministerpräsident von Griechenland, Kyriakos Mitsotakis, eine Forderung, die alle Griechenland-Reisenden betrifft.

Urlaub in Griechenland: Ministerpräsident stellt diese Forderung – sie kommt nicht bei allen gut an

Bisher ist geplant, dass die 27 Staaten der EU voraussichtlich ein gegenseitig anerkanntes Dokument zum Nachweis von Corona-Impfungen einführen werden. Geht es nach dem griechischen Ministerpräsidenten, soll es sich dabei um einen EU-weit gültigen Impfpass handeln.

Mitsotakis fordert: „Die Personen, die geimpft sind, müssen frei reisen dürfen.“

Urlaub in Griechenland? Laut Ministerpräsident Myriakos Mitsotakis könnte das mit Impfung möglich sein. Foto: imago images / Xinhua

Die EU-Kommission hat bislang offengelassen, ob einfacheres Reisen oder andere Vorteile mit einer Impfung verbunden sind. Fest steht bislang nur, dass sich die Mitgliedsstaaten bis Ende Januar auf ein gemeinsames Vorgehen bei „Impfzertifikaten“ einigen wollen.

Das ist Griechenland:

die Hauptstadt von Griechenland ist Athen

Griechenland grenzt an Albanien, Nordmazedonien, Bulgarien und die Türkei

bekam 1821 staatliche Souveränität

ist 131.957 Quadratkilometer groß und hat 10.727.668 Einwohner (Stand: 2018)

Staatsoberhaupt ist Katerina Sakellaropoulou, Regierungschef ist Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis

bekannte griechische Insel sind: Korfu, Kreta, Kos, Mykonos, Rhodos

Unterstützung erhalt Mitsotakis aus Spanien. „Das könnte zur Wiederherstellung der Mobilität auf europäischer Ebene beitragen“, sagte Tourismusministerin Reyes Maroto. Portugal und Malta sind ebenfalls dafür.

So reagiert Deutschland auf den Vorschlag

Deutschland gibt sich bislang zögerlich. Europaminister Michael Roth hält ein Impfzertifikat für wichtig: „So weit sind wir aber leider noch nicht.“ Derzeit gebe es zu viele ungeklärte Fragen, etwa ob Geimpfte andere Menschen anstecken können.

Die Strände in Griechenland waren im Sommer 2020 vielerorts leer. Foto: imago images / TT

Daher will die Kommission am Freitag zunächst über ein einheitliches Dokument entscheiden und nicht darüber, wie dieses am Ende genutzt werden soll.

Sommerurlaub trotz Corona möglich?

Doch wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass die Menschen ihren Urlaub 2021 in Griechenland oder dem EU-Ausland verbringen können? Die EU-Kommission hält eine Impfrate von 70 Prozent der Erwachsenen in der EU bis zum Sommer für machbar, wobei „Sommer“ eine Spanne zwischen Juni und Ende August bedeutet.

Würde dies tatsächlich rechtzeitig erreicht, könnte es den Sommerurlaub retten. Merkel äußerte sich jedoch vorsichtiger. Als Risiko gelten die neuen, hoch ansteckenden Virusmutationen, die die Impfungen zum Wettlauf mit der Zeit machen könnten.

Zum anderen ist alles davon abhängig, ob Impfstoffhersteller zugesagte Mengen liefern. Merkel bekräftigte lediglich, dass man allen in Deutschland bis zum Ende des Sommers – also bis zum 21. September – ein Impfangebot machen wolle. Die Ferien sind dann in allen Bundesländern vorbei. (vh mit dpa)