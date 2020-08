Urlaub in Griechenland: Mann bucht 5-Sterne Hotel auf Korfu – vor Ort folgt der Schock

Urlaub in Griechenland: Ein Mann reiste nach Korfu in ein 5-Sterne-Hotel, dann kam alles ganz anders. (Symbolbild)

Einsteigen in den Flieger und unter der griechischen Sonne den Urlaub genießen – so hatte sich ein Mann seine Zeit in einem 5-Sterne-Hotel in Griechenland vorgestellt.

Sein Flug nach Korfu fand auch wie geplant statt, doch vor Ort folgte der Schock.

Urlaub in Griechenland: Mann bucht 5-Sterne-Hotel auf Korfu, dann kommt der Schock

Wer dieses Jahr in den Urlaub fahren möchte, muss die eine oder andere Einschränkung in den Kauf nehmen. Beliebte Urlaubsländer wie Griechenland versuchen, Touristen trotz Covid-19 einen Urlaub wie gewohnt zu ermöglichen. Doch dafür müssen die Länder zugleich auch gewisse Sicherheitsmaßnahmen umsetzen, um eine Corona-Ausbreitung zu verhindern.

Urlaub in Griechenland: Orte, wie Korfu-Stadt konnte der Mann erstmal nicht besuchen gehen. (Symbolbild) Foto: imago images / imagebroker

Ein Mann aus Großbritannien wurde nach seiner Ankunft auf der Insel Korfu nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und am Flughafen auf Covid-19 getestet. Anschließend fuhr er in sein 5-Sterne-Hotel und sollte sich bis zur Bekanntgabe des Testergebnisses eine soziale Distanzierung zu anderen einhalten und selbstständig auf mögliche Krankheitssymptome achten, wie der britische „Mirror“ berichtet.

Britischer Tourist wartet auf Corona-Ergebnis

Der Mann hatte allerdings keine Symptome und ging davon aus, innerhalb von 24 Stunden eine Benachrichtigung von den griechischen Behörden zu bekommen, sollte er positiv getestet worden sein. Doch auch nach 24 Stunden erhielt der Urlauber keine Nachricht, sodass er glaubte, nicht an Covid-19 erkrankt zu sein.

Das ist Griechenland:

die Hauptstadt von Griechenland ist Athen

Griechenland grenzt an Albanien, Nordmazedonien, Bulgarien und die Türkei

bekam 1821 staatliche Souveränität

ist 131.957 Quadratkilometer groß und hat 10.727.668 Einwohner (Stand: 2018)

Staatsoberhaupt ist Katerina Sakellaropoulou, Regierungschef ist Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis

bekannte griechische Insel sind: Korfu, Kreta, Kos, Mykonos, Rhodos

Vier Tage später folgt dann allerdings plötzlich der Schock: Der Brite war positiv getestet worden und musste deshalb raus aus seinem Luxushotel. Er wurde in ein von der griechischen Regierung bereitgestelltes Isolationshotel untergebracht. Dort musste sich der Mann in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Schließlich bestand die Gefahr, dass er andere Menschen mit dem Coronavirus infizieren könnte.

Ein Sprecher des Reiseveranstalters TUI, welchem auch das 5-Sterne-Hotel gehört, sagte: „Das Hotel hat gemäß den Empfehlungen der Regierung umfangreiche Reinigungsverfahren durchgeführt. Die Gäste können ihren Urlaub weiterhin genießen, während sie die Hygienemaßnahmen einhalten, die wir getroffen haben.“ Weiter erklärte TUI, die restlichen Hotelgäste sowie jene Urlauber, die noch im Hotel ankommen sollten, über den Corona-Fall informiert zu haben.

Quarantäne-Risiko im Urlaub besteht

Das Außenministerium von Großbritannien warnt Reisende, vor einer obligatorischen Quarantäne- bzw. Selbstisolierung im Falle eines Corona-Falles im Flugzeug. Es werde davon ausgegangen, dass die örtliche Gesundheitsbehörde die Situation bewerte und bestätige, dass keine Bedenken bestehen, da das Risiko einer Ausbreitung von Covid-19 als gering eingestuft werde. Darüber berichtet der britische „Mirror“.

Um die Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern, müssen alle Touristen bis zu 24 Stunden vor der Einreise ein Online-Formular ausfüllen und so einen QR-Code beantragen. Anhand dessen wählt ein System zufällig Personen aus, die sich nach ihrer Ankunft in Griechenland auf das Coronavirus testen lassen müssen.

Im Falle eines positiven Testergebnisses müssen Touristen in ein von der Regierung eingerichtetes Isolationshotel. Die Kosten dafür trägt der griechische Staat. Gleiches gilt für die Kosten eines Krankenhausaufenthaltes. Der Mann jedenfalls hatte sich seinen Urlaub sicherlich anders vorgestellt, auch wenn er dank seiner symptomfreien Erkrankung nochmal Glück im Unglück hatte. (nk)