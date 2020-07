Urlaub in Griechenland: Abi-Klasse kommt von Korfu-Trip – böses Erwachen in der Heimat

Dieser Urlaub in Griechenland endete im Albtraum! Nach einer privat organisierten Abschlussfahrt müssen Abiturienten von zwei Gymnasien in Ebersberg/Oberbayern nach ihrem Urlaub in Griechenland erst mal in Quarantäne – doch das ist nicht die einzige schlechte Nachricht.

Urlaub in Griechenland: Abiturient infiziert sich mit dem Coronavirus

Der zehntägige Urlaub in Griechenland war eine private Abschlussfahrt mit insgesamt 92 Abiturienten von zwei Gymnasien im Landkreis Ebersberg.

Nach der Rückkehr von der griechischen Insel Korfu am Freitag wurde ein Teilnehmer positiv auf das Coronavirus getestet – deshalb müssen jetzt 40 Absolventen des Max-Mannheimer-Gymnasiums Grafing und 52 Absolventen des Humboldt-Gymnasiums Vaterstetten für zwei Wochen in Quarantäne, berichtet die „Süddeutsche Zeitung“.

---------------------------

Das ist Griechenland:

die Hauptstadt von Griechenland ist Athen

Griechenland grenzt an Albanien, Nordmazedonien, Bulgarien und die Türkei

bekam 1821 staatliche Souveränität

ist 131.957 Quadratkilometer groß und hat 10.727.668 Einwohner (Stand: 2018)

Staatsoberhaupt ist Katerina Sakellaropoulou, Regierungschef ist Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis

bekannte griechische Insel sind: Korfu, Kreta, Kos, Mykonos, Rhodos

------------------------------

Außerdem müssen alle 92 Teilnehmer auf das Coronavirus getestet werden, wobei viele bereits Krankheitssymptome haben. Doch für die Schüler kommt es noch schlimmer.

+++ Tui: Paar will nach Griechenland fliegen – kurz vor dem Abflug erleben sie eine schlimme Überraschung +++

Urlaub in Griechenland: Infektion statt Abschlussfeier?

Denn am Freitag steht im Landkreis Ebersberg eigentlich die Vergabe der Abschlusszeugnisse auf dem Plan. Bisher ist noch unklar, ob die Infektion der Reisegruppe auch Konsequenzen für die Abiturfeier am Freitag haben wird.

Das Gesundheitsamt steht in Kontakt mit dem Schulleiter des Grafinger Gymnasiums, dabei werden auch die möglichen weiteren Kontakte der Urlauber nachvollzogen.

-----------------------------

Mehr News zu Urlaub:

----------------------------

Ob sich der infizierte Schüler bereits vor der Reise mit dem Virus ansteckte oder sich während des Urlaubs in Griechenland infizierte, ist noch nicht geklärt. Für die anderen Schüler beider Gymnasien dürfte aber kein Infektionsrisiko bestehen, da die Abiturienten sich nach dem Erhalt ihrer Prüfungsnoten direkt gen Süden aufgemacht hatten, so die „Süddeutsche Zeitung“. (kv)