Urlaub in Griechenland: Junger Mann fliegt nach Rhodos – vor Ort erlebt er DAS „Angst hatte ich schon“

Einige Deutsche machen derzeit Urlaub in Griechenland, trotz der Corona-Pandemie. Für Peter M. (32) ist es sogar schon die elfte Reise auf die griechische Insel Rhodos. Doch nun läuft die Einreise etwas anders ab als sonst.

Was der junge Mann vor Ort erlebt berichtet er aktuell in einer Facebook-Gruppe.

Urlaub in Griechenland: Junger Mann fliegt nach Rhodos

In Griechenland gilt derzeit: Wer einreisen möchte muss einen QR-Code vorzeigen. Dieser muss spätestens 48 Stunden vor der Abreise über ein Online-Anmeldeformular generiert werden. Wenn du den Code nicht dabei hast, droht ein Bußgeld von 500 Euro.! (Hier alles zum Reisen mit QR-Code!)

Ein bisschen mulmig wird einem da schon, was ist wenn auf einmal der Code nicht lesbar ist oder das Smartphone auf einmal den Geist aufgibt?

---------------

Infos zu Griechenland:

Griechenland umfasst ein Fläche von mehr als 131.000 Quadratkilometern

Mehr als zehn Millionen Menschen leben in Griechenland

Die Hauptstadt von Griechenland ist Athen

Griechenland ist Mitglied der EU

---------------

Urlaub in Griechenland: QR-Code bei Anreise

So ging es auch Peter bei seiner Ankunft am Flughafen. Er berichtet in der Facebook-Gruppe: „Schon lustig mit der ganzen QR-Code Geschichte. Ein bisschen Angst hatte ich schon. Sind heute früh gegen 6 Uhr gelandet und der Code wurde nur kurz angesehen und wir durften direkt ohne Test weiter - ein Code für beide hat gereicht.“

+++ Urlaub in Griechenland: Regierung zieht die Zügel an! DAS ist schon bald nicht mehr möglich +++

Also doch gar nicht so umständlich und stressig wie gedacht. Anschließend sei dieses Bild ganz in der Nähe des Flughafens entstanden.

Foto: privat

Der 32-Jährige steht auf dem Filerimos, einem Hügel acht Kilometer südwestlich der Hauptstadt Rhodos.

So erlebt der junge Mann den Urlaub in Griechenland

Doch wie erlebt der junge Mann den Urlaub in Griechenland ansonsten? Gegenüber DER WESTEN erzählt er: „Der Urlaub ist entspannt wie nie. Überall sind deutlich weniger Leute anzutreffen“.

---------

Mehr Urlaubs-News:

Urlaub auf Ibiza: Tourist will Aussicht genießen – er bezahlt es mit seinem Leben

Urlaub auf Kreta: Familie fliegt auf die Insel – vor Ort dann die böse Überraschung

Flughafen Düsseldorf: Bittere Bilanz nach Sommermonaten – „Von Normalzustand...“

-------------

Natürlich gebe es auch vor Ort Maßnahmen wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Innenräumen und das Einhalten eines Sicherheitsabstands. Daher habe er auch keine Angst vor dem Coronavirus, erklärt Peter.

Seiner Ansicht nach seien die „überlaufenen heimischen Badeseen“ viel bedenklicher.

Urlaub in Griechenland: Familie will Urlaub auf Rhodos machen

Eine Familie freut sich auf ihren Urlaub in Griechenland, doch am Flughafen angekommen hat sie auf einmal ein großes Problem. (mia)