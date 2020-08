Urlaub in Griechenland: Anwohner genervt von Deutschen – Hotel steht seitdem leer

Viele Deutsche machen gerne Urlaub in Griechenland, kaum zu glauben, dass es jedoch auch dort Hotels gibt, die leer stehen. Auf der griechischen Halbinsel Peloponnes verwahrlost das Saladi Beach Hotel bereits seit Jahrzehnten, obwohl es eigentlich einen wunderbaren Ausblick aufs Meer liefert.

Urlaub in Griechenland: Hotel steht seit 40 Jahren leer

Das Strandhotel wurde 1970 erbaut, es war ziemlich schick und hatte Platz für etwa 600 Gäste. Auch zahlreiche kleine Bungalows mit Zugang zum Strand finden sich auf dem etwa elf Fußballfelder großem Anwesen, sowie ein Minigolfplatz, mehrere Sportplätze und sogar ein Amphitheater. Seit den 1980er Jahren kamen jedoch kaum noch Touristen in das Hotel, doch was steckt dahinter?

Wie zahlreiche andere verlassene Orte bietet es jetzt Platz für Graffiti-Künstler. (Symbolbild) Foto: imago images / imagebroker

Beliebt war das Saladi Beach Hotel vor allem bei deutschen Touristen. Nun verfällt das Hotel seit Jahren und gilt als Lost Place. Zahlreichen Graffiti- und Streetartkünstler bietet es genug Fläche für ihre Werke. So ist eine Art gigantische freie Galerie daraus entstanden.

Andere Lost Place-Touristen sind von den alten kaputten 70er-Jahre Designermöbeln begeistert, die dort immer noch stehen.

Urlaub in Griechenland: Deshalb war das Hotel so beliebt

Für den Urlaub in dem griechischen Hotel entschieden sich in den 70er Jahren viele Touristen, weil es einen FKK-Strand anbot. Dort konnten die Urlauber nacktbaden und ihren Aufenthalt in FKK-Manier genießen, berichtet „Galileo“ auf ProSieben.

Die Anwohner des nahegelegen Dorfes waren von diesem Konzept nicht begeistert. Sie wollten keinen nackten Menschen am Strand begegnen. Es ging sogar so weit, dass es in den 1980er Jahren zu einem großen Aufstand kam. Tausende Griechen reisten extra in das kleine Örtchen auf Peloponnes, um dort gegen das FKK-Hotel zu protestieren.

Wie sieht die Zukunft des Strandhotels aus?

Sogar die Kirche und der ansässige Bischof sprachen sich gegen das Saladi Beach Hotel aus. Viele Anwohner sahen etwas sündiges in der Nacktheit am Strand. Deshalb wurde der FKK-Strand verboten und die Touristen blieben plötzlich aus.

Wie „Galileo“ berichtet starb der Besitzer des Hotels 2004, seit dem würde das Gebäude nun verfallen. Doch es gibt bereits auch neue Pläne für das alte Hotel. Einige Anwohner sind dafür es komplett ab zu reißen und neue kleine Bungalows zu bauen oder ein modernes Hotel im Kern des alten Gebäudes zu errichten. (mia)