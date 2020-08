Urlaub in Frankreich: Familie macht Zwischenstopp auf Rastplatz – auf einmal dringen Geräusche aus der Dachbox

Urlaub in Frankreich: Was ist das nur? Eine Familie hört plötzlich Geräusche aus ihrer Dachbox. (Symbolbild)

Es sollte nur ein Zwischenstopp in ihrem Urlaub in Frankreich sein. Doch was eine britische Familie auf einem Rastplatz in Frankreich erlebt, wird sie wohl in ihrem ganzen Leben nicht mehr vergessen.

Was war passiert? Die Briten machten in der Corona-Zeit Urlaub in Frankreich. Nach einer langen Autofahrt lag ein Rastplatz auf ihrer Route. Sie hielt an. Doch plötzlich hörte der Sohn Geräusche aus der Dachbox, die auf dem Wagen angebracht war.

Urlaub in Frankreich: Familie hört Rappeln aus Dachgepäckträger und bekommt großen Schrecken

Der Vorfall hat der Familie einen großen Schrecken in ihrem Urlaub eingejagt: Sie fuhr mit ihrem Auto durch Frankreich, als sie während eines Haltes plötzlich Geräusche aus der Dachbox hörte. Darüber berichtet der englischsprachige Nachrichtenkanal Sky News, der sich auf ein Video und auf den französischen Radiosender France Bleu Radio beruft.

Irritiert von den Geräuschen schaute die britische Familie auf dem Parkplatz einer Tankstelle in der nordfranzösischen Normandie nach, was die Geräusche in der Dachbox auslöste. Sie öffnete die große Box, dann bekamen die Urlauber einen großen Schock. Zwei junge Männer lagen in ihrer Dachbox und kletterten daraufhin aus diesem heraus.

Die Familie bat eine anwesende Person, die Polizei zu rufen, weil Gepäck aus der Box fehlte. Währenddessen bewegten sich die beiden jungen Männer mit dunkler Hautfarbe von der Familie weg und verschwanden in einem Gebüsch.

Hunderte Kilometer im Dachgepäckträger

Es handelte sich um zwei 16-jährige Migranten aus Guinea und Eritrea. Sie waren vermutlich in dem mehr als 300 Kilometer entfernten Calais, wo die Familie zuvor übernachtet hatte, in die Dachbox gestiegen.

Urlaub in Frankreich: Statt nach Großbritannien reisten die beiden Migranten weiter in Richtung Südfrankreich. (Symbolbild) Foto: imago images / PanoramiC

Die Polizei nahm die beiden Migranten wenig später vorläufig fest. Sie hatten offenbar gehofft, in der Dachbox unbemerkt nach Großbritannien einreisen zu können, wie Sky News schreibt.

Ebenfalls eine erschreckende Beobachtung machten Touristen in Kroatien. Als sie sahen, was ein Deutscher und zwei Kompagnons in den Dünen trieben, riefen sie sofort die Polizei. (nk)