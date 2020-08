Der junge Mann starb im Urlaub in Frankreich am Strand. (Symbolbild)

Urlaub in Frankreich: Junger Mann (21) stirbt am Strand – Urlaubsspaß endet tödlich

Der junge Mann (21) entschied sich diesen Sommer für Urlaub in Frankreich. Der Besuch des Strandes auf der Atlantikinsel Île de Noirmoutier sollte ihm jedoch zum Verhängnis werden.

Wie zahlreiche andere Urlauber zog es den Mann in den Ferien an den Strand. Doch nun ertrank er, tragischerweise in einem von ihm selbst geschaufelten Loch. Wie konnte es bloß dazu kommen?



Der 21-Jährige nahm zum Spaß eine Schaufel zum Strand mit und grub ein großes Loch in das er sich später hineinlegte. Er bedeckte sich anschließend noch mit Sand.

So lag er dort, eingegraben am Stand von Barbâre. Doch was er offensichtlich nicht bedacht hatte war, dass an dem Strand der französischen Insel in diesem Moment noch Ebbe herrschte.

Das ist die Île de Noirmoutier:

französische Atlantikinsel

etwa 10.000 Bewohner leben auf der Insel

bei Niedrigwasser kann die Insel zu Fuß oder mit dem Auto erreicht werden

zu einer der Touristenattraktionen gehört das Muschelsammeln

Urlaubsspaß in Frankreich endet tödlich

Wie französische Medien berichteten überraschte ihn gegen 17.30 Uhr plötzlich die Flut! Das Wasser überflutete Teile des Strandes. Der Sand, der den jungen Mann bedeckte, wurde vom Wasser offenbar so schwer, dass der 21-Jährige sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien konnte.

Bei Ebbe suchen auf der Französischen Insel viele nach Muscheln. Foto: imago images / blickwinkel

Es müssen dramatische Szenen gewesen sein! Selbst mehrere Personen und der Besatzung von insgesamt 13 angerückten Rettungsfahrzeugen gelang es nicht den Urlauber rechtzeitig aus seinem Loch zu befreien. Der Mann ertrank.

Erst am Abend gegen halb 9 gelang es den Rettungskräfte den Leichnam aus dem Sandloch befreien. (mia)