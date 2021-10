Urlaub in England: 44.000 Euro! Gäste trauen ihren Augen nicht, als sie ihre Restaurant-Rechnung bekommen – „das ist Verarsche“

Wer aktuell oder in Zukunft Urlaub in England macht, genug im Portemonnaie hat und auf Steaks steht, der könnte zu einem weltberühmten Restaurant gehen. Das tat es auch eine Vierer-Gruppe. Doch als sie anschließend die Rechnung sahen, waren sie fassungslos.

Umgerechnet 44.000 Euro ließen sie bei ihrem Besuch in London in England. Das war wohl ein richtig teurer Urlaub. Doch sie hätten wissen müssen, worauf sie sich einlassen. Denn das Nusr-Et-Steakhouse im Londoner Stadtteil Knightsbridge ist für hohe Preise bekannt.

Urlaub in England: Über 1.000 Euro für ein Stück Fleisch

Wie „Focus Online“ berichtet, landete ein Foto der Rechnung bei dem Portal „Reddit“. Das Bild wurde inzwischen gelöscht. Doch vorher sorgte es für ordentlich Gesprächsstoff.

Inhaber des Restaurants in England ist Nusret Gökce. Der türkische Koch ist für sein 24-Karat-Gold-Tomahawk-Steak bekannt. Es kostet 1.010 Euro und ist mit Blattgold ummantelt.

Vor zwei Jahren hat bereits Frank Ribéry sich so ein Stück Fleisch gegönnt und damit für Diskussionen im Netz gesorgt. Doch nicht nur der Preis für das Steak hat es in sich. Bei einer 44.000 Euro-Rechnung müssen die vier Besucher noch mehr Luxus-Speisen bestellt haben.

So zeigt die Rechnung, dass es die Beilagen auch in sich haben. Drei Portionen Pommes mit ein paar Kräutern kosten umgerechnet etwa 35 Euro. Vier Mal vergoldetes Baklava sogar etwa 240 Euro!

„Das ist Verarsche“, schreibt ein User bei Reddit. „Ich bin mir nicht sicher, was ich skandalöser finde, dass dieser Ort astronomische Preise für ein Menü in Pub-Qualität verlangt oder dass es Leute gibt, die davon überzeugt sind, dass dies tatsächlich gute Küche ist“, kommentiert ein anderer.

Auch der Wein ging richtig ins Geld. Eine Flasche kostet über 10.000 Euro. Und davon floss einiges. Wie „Focus Online“ berichtet, ist das Steakhouse in England bereits das 15. von Nusret Gökce. Er hat weitere Restaurants in New York, Los Angeles und in der Türkei. (ldi)