Urlaub in Deutschland: Tchibo bringt jetzt DIESES Hausboot auf den Markt – doch die Sache hat einen Haken

DA lohnt sich mal der Urlaub in Deutschland – oder doch nicht?

Wer in diesem Sommer wegen Corona kein gescheites Reiseziel findet oder schlicht zuhause bleiben will, kann den Urlaub in Deutschland entsprechend schön gestalten. Entweder bleibt man zuhause, genießt das Wetter oder aber man reist mit seinem Wohnmobil durch die Gegend, macht Halt an schönen Plätzen und lässt es sich gut gehen.

Auch Tchibo bietet da was für alle Deutschland-Urlauber an: ein Hausboot, das auch als Luxus-Wohnwagen durchgehen kann!

Urlaub in Deutschland: Tchibo bringt Hausboot auf den Markt – doch es gibt einen Haken

Dabei liest sich die Produktinformation laut Tchibo erstmal toll: Das Hausboot bietet Platz für vier Personen, bis 15 PS braucht man keinen Bootsführerschein, dazu kann man das Boot ohne Probleme via Pkw mitnehmen, vorausgesetzt, das Auto hat Allradantrieb und entsprechende Zuglast. Man hat die Wahl zwischen mehreren Motoren (15 PS, 50 PS für Besitzer eines Sportboot-Führerscheins und ein Elektromotor).

Es gebe zwei Modelle des Hausbootes, ein „Freizeit-Mobil“ mit Küche, Gasherd, Waschbecken und Kühl-Gefrier-Kombination, einen Ess-Bereich mit Tisch, Schlafplätzen und ein WC samt Dusche.

Dazu kann man sich als zweites Modell, wenn man über das nötige Kleingeld verfügt, einen Außenbord-Grill, eine abwasserfreie Gas-Toilette, ein Wasseraufbereitungssystem zur Selbstversorgung oder auch eine begehbare Solaranlage liefern lassen. Damit könne man drei Tage ohne Strom vom Land auskommen.

Der ganz große Haken...

Hach, das liest sich alles wirklich toll. Und wahrscheinlich ist es das auch. Wäre da nicht ein großer Haken an der Sache...

Zwar kann man das Hausboot ab sofort online über den Tchibo-Shop bestellen. Doch die Lieferzeit hat es in sich: Satte acht bis zehn Monate soll es dauern, bis das Boot dann wirklich beim Besitzer angekommen ist! Natürlich viel zu spät für einen Urlaub 2020.

Doch wer Geduld hat und jetzt schon den nächsten (und übernächsten) Urlaub planen will, könnte ganz gut bedient sein... (mg)