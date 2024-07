Urlaub in der Türkei: Touristen tappen immer wieder in diese fiese Kosten-Falle

Ein Urlaub in der Türkei ist für viele die perfekte Gelegenheit, um abzuschalten und die Seele baumeln zu lassen. Während die einen von den weiten Sandstränden und dem salzigen Meereswasser angezogen werden, freuen sich die anderen über die kulinarischen Spezialitäten. Die Türkei gehört inzwischen schon lange zu einem der beliebtesten Reiseziele der Deutschen und das ist auch kein Wunder. Immerhin: Nach knapp drei Stunden Flugzeit kommen die Passagiere in der Regel an und können direkt in ihren Wohlfühlurlaub starten.

Doch aufgepasst! Wer gedanklich schon bei seinem ersten Cocktail am Strand ist, der kann schon mal die ein oder andere wichtige Kleinigkeit vergessen und damit schnell in die Kostenfalle tappen.

Urlaub in der Türkei:

Gelandet, Flugmodus aus und Freunden und Familie schreiben, dass man sicher in seinem Urlaub in der Türkei angekommen ist. Bereits an dieser Stelle kann es für einige ganz schön teuer werden. „Während das Telefonieren und Surfen innerhalb der EU dank einheitlicher Bedingung des EU-Roamings keine zusätzlichen Kosten verursacht, kann es außerhalb der EU, also auch in der Türkei, teuer werden“, heißt es in einem Bericht von „Hürriyet Reisen“.

+++ Urlaub in Italien und Griechenland: Große Gefahr – Touristen müssen aufpassen +++

Wer also gedankenverloren den Flugmodus ausschaltet und routiniert die ersten Nachrichten versendet, der muss bereits kurze Zeit später eine ganze Stange Geld bezahlen. Um sich den Schock nach dem erholsamen Urlaub zu ersparen, bieten einige Mobilfunkanbieter einen sogenannten Kosten-Airbag an. Kunden können damit sicher sein, dass bei ihrem Aufenthalt außerhalb der EU die mobile Internetverbindung sofort getrennt wird, sobald ein Limit von 59,50 Euro erreicht ist.

Weitere Themen:

Wer einen Urlaub in der Türkei oder einem anderen Nicht-EU-Land plant, der sollte sich bereits im Vorfeld informieren und eine Lösung finden, um mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben, ohne das eigene Bankkonto zu stark zu belasten.