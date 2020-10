Der Urlaub in der Türkei scheint für eine Frau ins Wasser zu fallen. (Symbolbild)

Urlaub in der Türkei: Frau braucht dringend einen Rat – „Wollen wir nicht so gerne“

Viktoria wollte eigentlich Urlaub in der Türkei machen. Im November sollte es für zwei Wochen dorthin gehen. Corona machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Jetzt sucht sie ganz dringend nach einem Rat.

In einer öffentlichen Facebookgruppe zum Thema Reise-Stornierungen und Absagen bittet Viktoria um Hilfe. Sie will versuchen, ihren Urlaub in der Türkei, den sie vor Corona gebucht hatte, noch zu retten. Der war vom 3. bis 17. November geplant.

Mit Condor wollte die Frau zu ihrem Urlaub in die Türkei fliegen. (Symbolbild) Foto: imago images / Bernd Günther

Urlaub in der Türkei: Nutzer empfehlen Stornierung

Doch die Fluggesellschaft Condor strich die Flüge dorthin. Vom Anbieter LMX Touristik bekam sie Alternativen. „Was auch noch ok wäre, aber nun habe ich ermittelt, dass das Hotel am 15.11. schließt. Davon hat LMX natürlich nichts erwähnt.“

Sie hat Angst, dass sie und ihre Begleitung in ein anderes Hotel „verfrachtet“ werden. „Wollen wir nicht so gerne“, schreibt die besorgte Urlauberin weiter.

---------------

Das ist die Türkei:

Die Türkei ist ein Einheitsstaat

Er wurde 1923 gegründet

Die Hauptstadt der Türkei ist Ankara

Staatsoberhaupt ist Recep Tayyip Erdogan

Etwa 83 Millionen Menschen leben in der Türkei

---------------

Die Alternative für ihren Urlaub in der Türkei gefällt ihr aber auch nicht. Denn der Hinflug startet erst sieben Stunde später. „Solch einen Vertrag habe ich nicht abgeschlossen. LMX hat mich nicht aufgeklärt darüber, was passiert, wenn ich die Flugänderung nicht annehme.“

Deswegen ihre Frage: „Habe ich das Recht, um eine kostenlose Stornierung zu bitten?“ Unter dem Facebook-Post herrscht eine rege Diskussion. Viele berichten von ähnlichen Fällen.

----------

Viktoria geht einen Kompromiss ein, damit ihr Urlaub in der Türkei nicht komplett ins Wasser fällt. Sie bucht über LMX. Der Hinflug ist mit Corendon, der Rückflug mit Sunexpress. In Zeiten von Corona muss man einfach flexibel sein. (ldi)