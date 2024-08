Urlaub in die Türkei: Touristen in Gefahr! Auswärtiges Amt mit Appell – „Bleiben Sie wachsam“

Entspannung, lange Strandtage und eine Erfrischung im kühlen Nass – so stellen sich die meisten ihren Urlaub in der Türkei vor. Doch aktuell wirkt es so, als sei der Erholungsurlaub in Gefahr. Das Auswärtige Amt richtete sich zuletzt mit einem Appell an alle Reisenden. Das steckt hinter der Warnung.

Jedes Jahr verirren sich tausende Touristen in die Türkei. Die besondere Kulinarik, weite Strände, Garantie auf unzähligen Sonnenstunden oder günstigen Preise dürften einige Gründe hierfür gewesen sein. Ist mit dem entspannten Urlauben nun aber erstmal Schluss? Zumindest das Auswärtige Amt warnt alle Reisenden vor einem Aufenthalt in der Türkei und spricht entsprechende Verhaltensregeln aus.

Urlaub in der Türkei: DAS solltest du beachten

Wer seinen Urlaub in der Türkei bereits geplant hat, der kann zunächst aufatmen. Bereits bestehende Pläne müssen nicht zwangsläufig verworfen werden. Bislang besteht für die Einreise erst mal nur ein Reisehinweis. Das bedeutet konkret: „Urlauber werden lediglich über Einreisebestimmungen eines Landes, medizinische Hinweise, straf- oder zollrechtliche Besonderheiten informiert“, heißt es dazu in einem Bericht von „Ruhr24“.

Der Grund für die aktuelle Warnung, die durch das Auswärtige Amt ausgesprochen wurde? Die Lage in der Türkei ist derzeit angespannt und ortsweise kommt es immer wieder zu gewaltsamen Demonstrationen. Urlaubern wird daher dringend dazu geraten, sich von diesen möglichst fernzuhalten. Doch das ist längst nicht alles.

In einigen Stadtteilen von Istanbul kam es zuletzt offenbar vermehrt zu Betrugsfällen, bei denen Betrüger Touristen in eine Bar lockten, um ihnen schließlich das Geld aus der Tasche zu ziehen. Die Behörden schreiben: „Bleiben Sie wachsam und seien Sie besonders vorsichtig.“ Wann sich die Lage in der Türkei wieder entspannt, bleibt zunächst abzuwarten.