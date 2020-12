Urlaub in der Schweiz: Hunderte Briten sollten sich in einem Ski-Ort in Quarantäne begeben. Doch darauf hatten die Touristen offenbar wenig Lust. (Symbolbild)

Urlaub in der Schweiz: Hunderte Briten müssen in Ski-Ort in Quarantäne – ihre Reaktion ist ungeheuerlich

Wer über Weihnachten seinen Urlaub in der Schweiz verbringen will, muss sich auf strenge Corona-Regeln gefasst machen.

Seit dem 20. Dezember sind alle Flüge aus Großbritannien und Südafrika in die Schweiz gestrichen, da in diesen Ländern eine mutierte Variante des Coronavirus nachgewiesen wurde. Alle Touristen, die zwischen dem 14. und 20. Dezember in die Schweiz eingereist sind, müssen rückwirkend für zehn Tage ab Ankunftsdatum in Quarantäne. Einigen Briten gefiel das jedoch überhaupt nicht.

Urlaub in der Schweiz: Hunderte Touristen fliehen vor Quarantäne

Die britischen Touristen waren im beliebten Schweizer Skiort Verbier untergebracht. Die Behörden sprechen von insgesamt 420 Personen, die in dem Ski-Resort ihre Quarantäne absitzen sollten. Doch die Briten hatten darauf offenbar keine Lust.

Etwa 50 seien direkt abgereist – und von den restlichen 370 Touristen seien am Sonntag nicht einmal ein Dutzend mehr vor Ort. Die Deutsche Presse-Agentur spricht von einer „Nacht- und Nebelaktion“, in der die Briten sich aus dem Staub gemacht hatten, um der Quarantäne zu entfliehen.

Schweiz-Touristen: Gemeindesprecher übt Kritik an Quarantäne-Regeln

Einige hätten sich inzwischen aus Frankreich gemeldet, sagte Jean-Marc Sandoz, Sprecher der Gemeinde Bagnes, zu der Verbier gehört, gegenüber der dpa. Doch seine Kritik richtet Sandoz nicht an die illegal abgereisten Touristen. „Wir verstehen ihre Wut“, so der Gemeindesprecher.

Sandoz beschreibt die Quarantäne als unzumutbar. „Stellen Sie sich vier Menschen vor, die zusammen in einem 20-Quadratmeter-Hotelzimmer untergebracht werden“, meint er gegenüber der Schweizer „Sonntagszeitung“. Die aktuelle Situation sei „die schlimmste Woche, die unsere Gemeinde jemals erlebt hat.“

In der Schweiz gab es bislang rund 430.000 Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie, rund 6.500 Menschen starben. Anfang November erreichte der Wert der Neuinfektionen einen neuen Höchstwert. Seitdem werden täglich zwischen 3.000 und 6.000 neu erfasste Infektionen gemeldet. (at, mit dpa)