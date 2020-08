Eine Frau ging in ihrem Urlaub in der Schweiß in den Bergen spazieren, was dann passiert grenzt an ein Wunder. (Symbolbild)

So hatte sich die Frau Anfang 30 ihren Urlaub in der Schweiz mit Sicherheit nicht vorgestellt! Sie wanderte am vergangenen Sonntag von der Monte-Rosa-Hütte in den Walliser Alpen auf 2883 Metern Höhe als plötzlich ein Unglück passierte.

Urlaub in der Schweiz: Frau geht spazieren – dann passiert das Unglück

Nur leicht bekleidet spazierte die Russin, die aber in Deutschland wohnt, auf dem Grenzgletscher im Monte-Rosa-massiv oberhalb von Zermatt. Sie hatte nur einen kleinen Rucksack dabei. Dann passierte das Unerwartete, sie stürzte in eine Gletscherspalte.

Bergretter Richard Lehner erklärt: „Das Loch an der Oberfläche war höchstens ein mal ein Meter. Darunter war die Spalte sicher 50, 60 Meter lang und stellenweise zwei bis drei Meter breit.“ Doch zum Glück blieb die Frau auf einem Vorsprung in zehn, 15 Metern Tiefe liegen.

+++ Österreich: Kind (9) geht in den Garten zum Spielen – wie Nachbarn darauf reagieren, macht wütend +++

Sie versuchte sich wohl mit Rufen bemerkbar zu machen, doch es sollte noch zwei Tage dauern bis endlich Rettung naht. In kurzer Hose saß sie nun in der kalten und feuchten Gletscherspalte fest. Erst am Dienstagmorgen hört eine Gruppe von Bergsteigern die Hilferufe der verunglückten Wanderin.

Das ist die Schweiz:

gebirgiges Land in Zentraleuropa

mit zahlreichen Seen, Dörfern und hohen Alpengipfeln

Hauptstadt Bern

auch bekannt für ihre Skigebiete und Wanderwege

Das Bank- und das Finanzwesen sind wichtige Branchen

Urlaub in der Schweiz: Frau ist unterkühlt

Für die Bergretter ist es ein Wunder, dass die Frau die zwei Tage und Nächte in ihrer kurzen Hose überhaupt überlebte. Lediglich mit leichten Blessuren und mit einer Unterkühlung wurde die Russin schließlich geborgen.

In dieser Gletscherspalte fiel die Frau. Foto: Helmut Lerjen, Richard Lehner/Air Zermatt/dpa

„Allein schon so einen Sturz zu überleben ist ein Riesenglück“, sagt Lehner gegenüber der Deutsche Presse-Agentur. „Wenn man da mit dem Kopf aufschlägt, kann man sich tödliche Verletzungen zuziehen.“

Nach kaum einer Stunde war die Rettung geglückt. Die Retter seien bestens auf diesen Fall vorbereitet. Denn immerhin gebe es in diesem Gebiet viele Spaltenunfälle.

Mit einem Hubschrauber ging es für die Frau zunächst in ein Krankenhaus. Sie hatte großes Glück im Unglück. Die Bergretter raten jedem, so einen Ausflug auf einen Gletscher auf keinen Fall in Shorts und ohne Ausrüstung alleine zu unternehmen. (mia/dpa)