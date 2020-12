Urlaub in der Schweiz: Panik in beliebtem Skiort – „Hier herrscht der Ausnahmezustand“

Deutschland, Frankreich und Italien haben den Skitourismus bereits unterbunden. Aufgrund der Pandemie könnten Menschenansammlungen an den Skipisten einen weiteren Anstieg der Infektionszahlen bedeuten.

Das könnte nun auch einem Urlaub in der Schweiz im Wege stehen. Das Land soll nämlich ebenfalls die Skipisten in diesem Winter schließen. Doch die Forderung sorgt für Ärger im Alpenland.

+++ Zweite Welle: Ansturm in heimischen Bergen erwartet +++

Urlaub in der Schweiz: Lockdown bedroht Skitourismus

Die Feiertage stehen vor der Tür und gerade die Winterferien sind ein beliebter Zeitraum für den Skiurlaub. Viele Länder haben diesen aber bereits untersagt. Nun soll auch die Schweiz nachziehen. Das fordern zumindest Deutschland, Frankreich und Italien.

Das ist die Schweiz:

ein föderalistischer Bundesstaat in Mitteleuropa, das an Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Italien und Frankreich grenzt

Hauptstadt Bern

rund 8,6 Millionen Einwohner (Stand 2019), 41.285 Quadratkilometer groß

Amtssprachen: Deutsch, Französisch und Italienisch

seit 1848 die Schweiz, wie wir sie heute politisch kennen

Bisher konnte sich im Bundesrat auf einen Sonderweg für die Schweiz geeinigt werden. Durch den Druck von Außen und angesichts der steigenden Infektionszahlen droht dieser Beschluss nun zu kippen. Es sollen verstärkte Maßnahmen in den Urlaubsorten vollzogen werden. Restaurants und Hotels dürfen in den nächsten zwei Wochen demnach keine Gäste willkommen heißen.

Maßnahmen treffen Freizeitgebiet hart

Das würde die Beteiligten in eine missliche Lage bringen. Schließlich hängen an dem Skigebiet in Davos mehr als 400 Jobs. Hinzu kommt, dass schon mehrere Investitionen mit Blick auf den Winterbetrieb getätigt wurden. Dabei ist der Skibetrieb in der Davos Klosters Bergbahn schon seit fünf Wochen in vollem Gange.

Ein Mitglied des Vorstandes, Vidal Schertenleib beschreibt die Situation als sehr gemäßigt. Die Touristen seien verantwortungsvoll und das Hygienekonzept an den Liften würde funktionieren und vorschriftlich ausgeführt, berichtet er gegenüber Blick. „Letzte Woche brachten wir einen Maskenverweigerer zur Vernunft, indem wir kurzerhand den Lift stoppten“ bestätigt der Technik-Chef.

Die Mitarbeiter im Skigebiet Davos achten auf die strenge Einhaltung der Hygienevorschriften. Foto: imago images / Geisser

Ein Lockdown in dem Gebiet stellt eine Herausforderung dar. Hotels und Restaurants bricht ein großer Teil der Einnahmen weg und das, obwohl bereits viel Geld in Hygienekonzepte gesteckt wurde. „Das ist ein Schock“, sagt ein Restaurantbesitzer. „Hätte man das nicht früher machen können?“.

Druck auf Regierung steigt

Es macht sich großer Frust bei allen Betroffenen breit. Es herrscht Unklarheit darüber, wie es nach diesen zwei Wochen weitergehen soll. „Hier herrscht der Ausnahmezustand“, schreibt die Schweizer Zeitung Blick. In den so­zialen Medien werde dazu aufgerufen, das Regierungsgebäude mit dem Essen zu bewerfen, das wegen der Restaurantschließungen zu verderben droht.

Die Regierung versucht die Situation zu entschärfen. „Wir müssen das jetzt tun. Sonst können wir die Festtage nicht mehr retten“, warnt eine Ärztin des schweizerischen Gesundheitsamtes.

Bisher hat die Regierung in der Schweiz noch nicht bekannt gegeben, ob der Lockdown im Skigebiet verlängert werden soll. (neb)