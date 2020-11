Urlaub in der Schweiz: Heftige Szenen – Wintersportler von DIESEM Anblick geschockt

Viele Wintersportler haben beim Urlaub in der Schweiz nur fassungslos zugeschaut, als sie heftige Szenen gesehen haben. (Symbolbild)

Heftige Bilder beim Urlaub in der Schweiz!

Hohe Berge, Schnee, Wintersport in atemberaubender Natur: Klingt nach dem perfekten Urlaub in der Schweiz!

Ganz so romantisch geht es beim Urlaub in der Schweiz in der Realität gerade anscheinend nicht zu. Einen heftigen Einblick aus dem Wintersportort Zermatt gibt das Schweizer Onlineportal „Blick“.

Urlaub in der Schweiz: Bei diesem Anblick wird den Touristen ganz anders

So früh wie möglich wollen die Wintersportler auf die Piste. Zur ersten Fahrt des Skilifts um 9 Uhr zeigt sich ein Bild, das mitten in der Corona-Pandemie bei vielen zu Schnappatmung führen dürfte: Dichtes Gedränge an den Matterhornbahnen!

Eng zusammengepfercht warten Hunderte Menschen mit Skiern und Snowboards auf ihren Lift. Abstand? Fehlanzeige. Fehlt in dem Schweizer Urlaubsgebiet ein Hygienekonzept?

Laut Markus Hasler, dem Chef der Zermatt Bergbahnen AG, existiere dies sehr wohl.

Schutzkonzept soll Pandemie in Schach halten

Für die Gäste gebe es eine Maskenpflicht. Wer keine trage, werde des Geländes verwiesen. „Wir haben auch schon Gondeln stillgelegt, bis die Person ohne Maske ausgestiegen ist“, sagt Hasler.

Markierungen am Boden sollen außerdem beim Einhalten des Abstands helfen, Plakate weisen auf das Schutzkonzept hin. „Letzten Endes muss das auch umgesetzt werden. Und da ist jeder Einzelne gefragt. Es geht um Eigenverantwortung“, sagt Hasler dem „Blick“.

Inzwischen habe sich der erste Ansturm auf die Bahnen wieder gelegt. Doch so lange das Wetter in der Schweiz noch so sonnig bleibt, dürften sich die Skipisten weiterhin großer Beliebtheit freuen.

Bald Winter-Knigge in Deutschland?

Wird es in Deutschland zu verschärften Corona-Regeln kommen? Angela Merkel plant einen „Winter-Knigge“. Was dahinter steckt, liest du hier >>> (vh)