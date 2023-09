Urlaub in der Schweiz wird zum Alptraum – 50 Menschen erleben Horrortrip

Dieser Urlaub in der Schweiz endete für rund 50 Menschen in einem absoluten Alptraum: Mitten im Nirgendwo wurden sie einfach ihrem Schicksal überlassen. Sogar das Deutsche Rote Kreuz musste anrücken.

Rund 50 Senioren aus Magdeburg und Stendal erlebten die wohl schlimmste Busfahrt ihres Lebens: Sie waren auf dem Rückweg von ihrem Urlaub in der Schweiz, als es plötzlich nicht mehr weiterging. Am Donnerstag (21. September) strandete ihr Bus auf dem Parkplatz Gerlinger Höhe auf der A81 (Baden-Württemberg).

Urlaub in der Schweiz: Und plötzlich macht sich der Bus-Fahrer aus dem Staub!

Es ist kurz nach Mitternacht als das Deutsche Rote Kreuz zu einem Einsatz anrückte. Seit etlichen Stunden harrten Senioren auf den Parkplatz Gerlinger Höhe an der A81 aus. In einem Bus. Das Problem: Von dem Bus-Fahrer fehlte jede Spur! Dabei befanden sich unter den Insassen im Bus auch Personen, die auf Rollatoren oder Gehstöcke angewiesen sind, wie die „Ludwigsburger Kreiszeitung“ berichtet.

Laut der Passagiere begann die Reise am besagten Donnerstag um etwa 8 Uhr in der französischen Schweiz. Dort verbrachte die Reisegruppe mehrere Tage. Dann geschah der Horror: Der Busfahrer habe nur an Rastplätzen ohne Verpflegungsmöglichkeiten angehalten, lautet der Vorwurf.

Bananen und Müsliriegel als Retter in der Not

Doch das war noch nicht alles. Weil er alleine war, soll sich der Busfahrer per Telefon mit einem Bekannten auf dem Parkplatz verabredet haben. Dieser ist auch Busfahrer. Er sollte während der Ruhezeit des Fahrers die Tour fortsetzen. Das wiederum wollte der Chef des Unternehmens nicht. Die bittere Folge: Beide Fahrer ließen den Bus mit den teils gebrechlichen Senioren alleine auf dem Parkplatz zurück! So schildern es zumindest die Insassen.

Die Passagiere riefen die Polizei. Auch das Deutsche Rote Kreuz kam hinzu. Die Helfer brachten Getränke, Bananen und Müsliriegel. Nach Angaben der Passiere hatten sie seit dem Frühstück keine Möglichkeit mehr bekommen, sich mit Lebensmitteln zu versorgen.

Senioren wurden zum Stuttgarter Hbf gebracht

Gegen 1.30 Uhr rückten Großraumtaxis an. Sie brachten die Bus-Passagiere zum Stuttgarter Hauptbahnhof. Von dort ging die wilde Reise Richtung Magdeburg und Stendal weiter, wie die „Ludwigsburger Kreiszeitung“ schreibt. Bleibt nur zu hoffen, dass sich die Senioren von dem Schock schnell erholen.