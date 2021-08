Ein Mann will vor seinem Urlaub in den Niederlanden eine wichtige Frage klären.

Urlaub in den Niederlanden: Mann will über die Grenze fahren – diese wichtige Frage will er vorher klären

Viele Touristen sagten zuletzt ihren Urlaub in den Niederlanden ab, da das Land wegen hoher Inzidenzen zum Hochrisikogebiet erklärt wurde. Doch seit dem 6. August hat die Bundesregierung das Land nach den rückläufigen Inzidenzwerten wieder von der Liste gestrichen. Damit treten für Reisende wieder einige Erleichterungen in Kraft.

So auch für einen Mann, der seinen Urlaub in den Niederlanden verbringen möchte. Kurz bevor er mit seinem Auto die Grenze überqueren will, muss allerdings noch eine wichtige Frage geklärt werden.

Urlaub in den Niederlanden: Mann muss vor Grenzübergang wichtige Frage stellen

In einer Facebook-Gruppe für Touristen und Urlauber, die in den Niederlanden fahren möchten, fragt er:

+++ Urlaub an der Ostsee geplant? Wer DAS liest, storniert wohl lieber wieder direkt +++

„Tanken lieber noch in Deutschland oder besser in der Niederlande?“

Für viele Menschen ist die Antwort eindeutig. Lieber in Deutschland tanken. So schreibt ein Gruppenmitglied unter dem Beitrag: „Gerade heute hab ich die Grenze überquert, um in Deutschland zu tanken. Das macht einen Unterschied von fast 30 Cent pro Liter aus.“

Urlaub in den Niederlanden: Benzin im Nachbarland sehr teuer

Auch andere Urlauber stimmen ihm zu. „Benzin hat vor zwei Wochen dort fast zwei Euro den Liter gekostet. Also sehr sehr teuer. Besser in Deutschland tanken. In Belgien geht es auch gut“, berichtet eine Frau von ihren Erfahrungen.

Doch warum sind die Spritpreise in den Niederlanden so hoch? Holland gehört zu den Ländern mit der höchsten Spritsteuer in Europa. Zudem ist die Mehrwertsteuer mit 21 Prozent im Vergleich schon sehr hoch.

Urlaub in den Niederlanden: Die Spritpreise in Deutschland sind im Vergleich zum Nachbarland günstiger. Foto: IMAGO / Future Image

Autofahrer müssen in den Niederlanden immer 20-30 Cent pro Liter mehr zahlen als in Deutschland. Weshalb auch viele Holländer nach Deutschland fahren, um hier zu tanken.

--------------------------

Weitere Artikel zum Thema Urlaub:

Urlaub in den Niederlanden: Unfassbare Szenen im Nachbarland! Deutsche trauen ihren Augen kaum

Urlaub auf Mallorca: Du reist mit Kindern auf die Insel? Diese Regelungen solltest du dann kennen

Urlaub am Mittelmeer: Waldbrand-Gefahr – das musst du bei einer Stornierung deiner Reise wissen

--------------------------

Ein anderer Mann wollte zuletzt bei seinem Urlaub in den Niederlanden eine Freizeitpark besuchen und ist ratlos. Zur ganzen Geschichte geht es >>> hier entlang. (oa)