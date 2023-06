Urlaub in den Niederlanden: Explosion in Ferienpark – Mädchen (3) im Koma

Schreckliches Drama beim Urlaub in den Niederlanden! Plötzlich explodierte ein Grill in einem Ferienpark. Ein kleines Mädchen (3) liegt jetzt im Koma.

Sie wollten nur einen entspannten Urlaub in den Niederlanden verbringen – doch der endete für eine deutsche Familie fast mit dem Tod. In einem Ferienpark in der Nähe von Hoorn in Nordholland kam es zu einer schrecklichen Tragödie, bei der ein Mädchen (3) schwer verletzt wurde.

Urlaub in den Niederlanden: Flasche Spiritus wird Tochter und Vater zum Verhängnis

Davon berichtet die „Bild“ und beruft sich dabei auf niederländische Medien. Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend um circa 21.45 Uhr. Laut einem Platzwart habe der Vater des Kindes zum Anzünden des Grills eine Flasche Spiritus verwendet.

Das Mädchen soll nach dem Anzünden der Grillkohle die Spiritusflasche aufgehoben haben und damit dann dem Feuer zu nahe gekommen sein – dann knallte es, Flammen schlugen auf. Zeugen alarmierten sofort den Notruf, Feuerwehr und Notärzte trafen in dem Ferienpark ein. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Auch Vater erlitt heftige Verbrennungen

Die Dreijährige soll im künstlichen Koma liegen. Und auch der Vater zog sich starke Verbrennungen zu.