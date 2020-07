Urlaub in den Bergen: Wegen Corona – ausgerechnet DIESES Land boomt als Ferienziel

Wer hätte das gedacht? Ausgerechnet die teure Schweiz ist in Corona-Zeiten so beliebt wie selten zuvor. (Symbolfoto)

Na, auf DIESES Land kommt man wirklich nicht schnell, wenn man Urlaub in den Bergen machen will...

Das Coronavirus hat die Welt noch immer im Würgegriff, bislang sind über 586.000 Menschen weltweit an den Folgen von Covid-19 gestorben, mehr als 13,6 Millionen Menschen sind infiziert. Dazu kommt der immense wirtschaftliche Schaden. Da bleibt einem nicht mehr viel Geld (und Lust) auf einen Sommerurlaub am Strand mit Schutzmaske.

Offizielle Corona-Warn-App: Was bedeutet anonymes Tracing? Offizielle Corona-Warn-App: Was bedeutet anonymes Tracing?

Stattdessen scheint Urlaub in den Bergen angesagt zu sein, denn ausgerechnet eines unserer Nachbarländer kann sich kaum vor Buchungsanfragen retten: die kleine Schweiz! Und das, obwohl unser Nachbarland nicht gerade für einen Urlaub zum Schnäppchenpreis bekannt ist.

Urlaub in den Bergen: Schweiz boomt als Ferienziel

Ganze Campingplätze sind inzwischen völlig ausgebucht, die großen Berggebiete werden nach den Corona-Lockerungen von Touristen und Urlaubern nahezu überrannt.

Das Berner Oberland gehört zu den beliebten Wanderwegen in der Schweiz. (Archivfoto) Foto: imago images / Geisser

Eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zeigt, dass viele Gasthäuser und Campingplätze in diesem Sommer mehr Buchungen haben als noch 2019. Luzi Bürkli von der Organisation Graubünden Ferien hat im Radio gesagt: „Wir haben für den gesamten Sommer ein Nachfrageplus von 27 Prozent.“

++ Queen Elizabeth II.: Weil Touristen ausbleiben – die Königin ist nun gezwungen... ++

Auch ihr Kollege Mathias Fleischmann von der Vermarktungsorganisation Wallis Promotion berichtet: „Im Monat Juni war die Belegung besser als im gleichen Monat in den vergangenen Jahren.“ Zum einen würden mehr inländische Gäste kommen. Vor allem aber Besucher aus Deutschland, Belgien, Luxemburg und der Niederlande sind häufiger da.

Schweizer klagen über Wildcamper-Problem

Doch so richtig freuen tut sich nicht jeder Schweizer über den innereuropäischen Besuch, denn: Wildcamper werden in einigen Gegenden der Schweiz zu einem echten Problem. Da Campingplätze bis August so gut wie ausgebucht sind, campen viele Touristen mit ihren Wohnmobilen einfach in der freien Natur oder gar auf Parkplätzen.

---------------------------

Das ist die Schweiz:

ein föderalistischer Bundesstaat in Mitteleuropa, das an Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Italien und Frankreich grenzt

Hauptstadt Bern

rund 8,6 Millionen Einwohner (Stand 2019), 41.285 Quadratkilometer groß

Amtssprachen: Deutsch, Französisch und Italienisch

seit 1848 die Schweiz, wie wir sie heute politisch kennen

---------------------------

Sabine Wermelinger, Bürgermeisterin der Gemeinde Flüeli bei Luzern, sagt dem „SRF“: „Es hat praktisch auf jedem Parkplatz Camper gegeben.“ Das kann richtig teuer werden, das Bußgeld kann mehrere Tausend Schweizer Franken kosten, umgerechnet also mehrere Tausend Euro.

++ Bochum: Mann fährt nichtsahnend Auto – was dann auf ihn zurollt, hätte ihn töten können ++

Touristen aus Asien fehlen noch immer

Bei aller Tourismus-Euphorie in dem kleinen Land zum Trotz: Städte, die sonst viele Gäste aus Asien empfangen haben, klagen über Probleme. Patrick Hauser, Besitzer des Luxus-Hotels Schweizerhof in Luzern, habe normalerweise 80 Prozent ausländische Gäste. Da das Festival klassischer Musik in diesem Jahr nicht stattfindet, bleiben die Betten entsprechend leer.

---------------------------

Mehr News zum Thema Urlaub:

++ Urlaub an der Nordsee: Sylt-Touristin völlig entnervt – sie hat eine böse Vermutung ++

++ Urlaub auf Kreta: Passagiere aus Berlin müssen nach Landung 500 Euro Strafe zahlen, weil sie DAS nicht getan haben ++

++ Urlaub an der Ostsee: Familie bezieht Unterkunft, dann wird es dramatisch ++

---------------------------

Nicht alles glänzt also, was Gold ist... (mg)