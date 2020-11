Urlaub in Bayern: Reisegruppe aus Dortmund macht Busreise – dann folgt der Schock

Diese Urlaubsreise vergessen die Touristen aus Dortmund sicher nicht mehr so schnell. Bei ihrem Urlaub in Bayern wollten 36 Busreise-Teilnehmer das südlichste Bundesland in Deutschland unsicher machen. Die Reise war bereits für Mitte Oktober angesetzt, eine Zeit, in der sich das Infektionsgeschehen noch nicht an einem derart dramatischen Punkt befand, wie es kurze Zeit später wurde und der Lockdown Light verhängt wurde.

Doch kaum kehrten die Reisenden aus ihrem Urlaub in Bayern wieder zurück in ihre Heimatstadt Dortmund, war von Ferienlaune keine Spur mehr. Laut „Ruhr Nachrichten“ deutete sich stattdessen schnell eine echte Katastrophe an. Es muss ein absoluter Schock für alle Beteiligten gewesen sein.

Urlaub in Bayern: Urlauber erleben Katastrophe – das steckt dahinter

Vor allem ältere Menschen seien über den katholischen Pastoralverbund mit dem Bus in den Urlaub nach Bayern gefahren, um den bayrischen Wald, Passau und Regensburg zu besichtigen.

Zurück in Dortmund folgte auf den Schock die traurige Gewissheit: 31 der 36 Teilnehmer sollen sich auf der Reise mit dem Coronavirus infiziert haben. Eine Frau werde laut des Berichts noch immer im Krankenhaus behandelt.

Das ist das Bundesland Bayern:

Der Freistaat ist mit mehr als 70.500 Quadratkilometern das flächengrößte Bundesland

Mit 13 Millionen Einwohnern ist es nach NRW das bevölkerungsreichste

In der Landeshauptstadt München leben knapp 1,4 Millionen Menschen

Bayern gliedert sich traditionell in die Landesteile Franken, Schwaben und Altbayern

Pfarrer Hubert Werning (53) begleitete die Reise. Wann und wo die Teilnehmer sich genau angesteckt haben, sei laut dem Geistlichen unklar. Fest stehe nur, dass alle gemeinsam im Bus saßen, erzählte er gegenüber der Ruhr Nachrichten.

Doch es gibt auch positive Nachrichten: Außer der Frau, die noch immer im Krankenhaus liegt, sollen sich alle Teilnehmer wieder erholt haben – auch der positiv getestete Pfarrer selbst.

Weitere geplante Reisen habe der Pastoralverbund mit Verweis auf die Pandemie laut „Ruhr Nachrichten“ vorsorglich abgesagt.

