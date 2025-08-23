Ibiza-Urlauber schauen auf Rechnung – und schäumen! „Fürs Atmen Geld abknöpfen“

Eine Urlauberin auf der spanischen Insel Ibiza war vor einigen Tagen schockiert über eine ungewöhnliche Gebühr auf ihrer Restaurantrechnung. Ein Sushi-Restaurant berechnete ihr nämlich 12 Euro für einen „Taschenhaken“, obwohl sie das Angebot ursprünglich abgelehnt hatte.

Der Vorfall sorgte online für heftige Diskussionen und machte die Urlauberin wütend. Konnte letztendlich alles noch aufgeklärt werden?

Urlauber empört über kuriose Gebühr

Die Frau schilderte den Vorfall sowie ihre Überraschung beim Blick auf die Quittung. „Die Kellnerin bot uns freundlicherweise an, unsere Taschen an einen kleinen Haken am Tisch aufzuhängen. Wir haben ihr Angebot abgelehnt, aber aufgrund ihrer Beharrlichkeit haben wir es dann am Ende doch angenommen“, schreibt sie auf X. Doch dieser Haken wurde ein unerwartet teurer Spaß in ihrem Urlaub.

Das an dem Post beigefügte Foto der Rechnung zeigt, dass unter dem Begriff „gancho bolsa“ – was so viel wie „Taschenhaken“ heißt – 12 Euro verbucht wurden. „Ist das normal? Ist das legal?“, fragte die Restaurantbesucherin, die die Gebühr als unangemessen betrachtete. Nach einer Beschwerde über die Abrechnung änderte das Restaurant die Rechnung. Die Gebühr für den umstrittenen Taschenhaken wurde gestrichen.

Urlauber kritisieren Gebührensystem

Andere Urlauber äußerten sich ebenfalls empört darüber. So schreibt unter anderem ein User: „Als Nächstes werden sie uns fürs Atmen Geld abknöpfen.“ Eine weitere Erfahrung berichtete gar von Kosten, weil keine Vorspeisen bestellt wurden. Die spanische Verbraucherschutzorganisation OCU reagierte ebenfalls auf den Beitrag und stellte einen Link für offizielle Beschwerden bereit.

Schlussendlich meldete sich das Sushi-Restaurant aber auch noch zu Wort. Die Verantwortlichen bezeichneten die Haken-Gebühr als Missverständnis. „Der auf dem Ticket angezeigte Betrag war das Ergebnis eines Fehlers in unserem System“, erklärte die Restaurantleitung.